Cusco: rescatan a tres jóvenes perdidos en el nevado de Pitusiray

El clima les jugó una mala pasada. Tres amigos que se perdieron en el nevado Pitusiray, provincia de Calca, en Cusco, fueron rescatados por la Policía. Los auxiliados tenían la intención de disfrutar de los parajes de la región imperial sin prever que un evento meteorológico podría ponerlos en peligro.

A las 00:45 horas del domingo último, efectivos de Salvamento de Alta Montaña, recibieron el pedido de auxilio de un grupo de visitantes que se encontraban camino al nevado Apu Pitusiray. Al llegar, en la laguna de Can Can, tres personales les dijeron que otro grupo se perdió subiendo al nevado y que no podían comunicarse con ellos.

Ante ello, los rescatistas inspeccionaron diversos sectores hasta que cuatro horas después encontraron a los jóvenes identificados como Rodrigo Alosilla Calvo (19) y Carlos Antonio Candori Garcia (19), junto a un menor de 16 años. Los tres fueron conducidos al centro de salud de Calca, donde los estabilizaron.

El otro grupo de personas fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción, donde contaron que se encontraban en la zona con el propósito de disfrutar el paisaje y pescar, pero los sorprendió una intensa lluvia y granizada que los desorientó. Por fortuna, los jóvenes aventureros no pasaron de un susto.