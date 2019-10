Callao: denuncian que dos escolares intentaron violar a menor de 12 años dentro de colegio [VIDEO]

Una madre de familia denunció que su hija, de 12 años de edad, fue víctima de intento de violación por parte de dos estudiantes. El hecho habría ocurrido al interior de un aula del colegio, ubicado en el Callao, mientras se llevaban a cabo actividades deportivas.

La víctima le contó a su madre que los dos escolares son de su mismo salón, el cual pertenece al sexto de primaria. Según la mujer, la menor le dijo que esta no es la primera vez que los adolescentes acosan a las estudiantes.

‘‘Las correteaban al punto que ellas se tenían que agachar en la escalera, poner en posición fetal para que no las toquen’’, explicó la denunciante. Ella agregó que cuando fue a hablar con el director del colegio este le dijo que no era posible expulsar a los dos escolares, debido a que existe una ley que lo impide, y que ellos deben pasar por un proceso de reformación.

La madre de la víctima denunció a los dos escolares en la comisaría de La Perla, Callao. Agentes de la Policía recogieron el testimonio y elevaron el caso a la Fiscalía, tipificando lo sucedido como delito contra la libertad sexual actos contra el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos. No obstante, la denunciante indica que debió haber sido tipificado como intento de violación.

‘‘Ya mi hija no está yendo a estudiar y no es justo. No quiere ir, tiene vergüenza’’, indica la mujer. La dirección del colegio en donde ocurrieron los hechos ha exigido a los padres de los estudiantes denunciados llevar su perfil psicológico, de lo contrario no podrán ingresar al centro educativo.

La progenitora pidió a las autoridades atender el caso y brindar una solución. Ella cree que otras menores podrían estar atravesando por la misma situación.