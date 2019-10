Ventanilla: hallan sin vida en su casa a mujer que era víctima de constantes robos [VIDEO]

La tarde del último lunes el cuerpo sin vida de Betty Atiquipa Ancco (41) fue encontrado en su vivienda ubicada en el asentamiento humano María Jesús Espinoza, en el distrito de Ventanilla, y ahora se investiga las causas de su muerte.

La mujer había planeado mudarse junto a su hermano y sobrinos debido a que en su casa era víctima de constantes robos por parte de inescrupulosos que hacían lo mismo con otros vecinos de la zona.

PUEDES VER Solicitan 9 meses de prisión preventiva contra presunto asesino del sobrino de Paolo Guerrero [VIDEO]

Ella regresó al inmueble para realizar una limpieza final que completaría su mudanza, ya que la mayoría de sus pertenencias ya las había trasladado al que sería su nuevo hogar.

Fue el sobrino de la mujer, Anthony Atiquipa, quien la encontró muerta y dio aviso a las autoridades. “Estaba tirada en la entrada. Su ropa como si la hubieran arrastrado en la puerta, sin zapatos y el rostro y todo su cuerpo de sangre “, aseguró el joven a América Noticias.

Él cree que el asesino sería otro delincuente que entró a robar a la vivienda, pero al encontrarse con la propietaria mantuvieron un enfrentamiento que devino en la muerte de ella.

PUEDES VER Trujillo: Más de 200 hampones liberados se disputan cupos

Los familiares y personas más cercanas a la víctima han quedado sorprendidos por el asesinato, pues afirmaron que era una persona muy tranquila que no tuvo problemas con nadie en todo el tiempo que vivió en la zona y nunca recibió amenazas, por lo que piden que la Policía Nacional del Perú (PNP) no cese con las indagaciones y de con el paradero del responsable.

También trascendió que la mujer no tenía pareja y que se había dedicado a una religión, no obstante, la hipótesis del feminicidio no ha sido descartada.

El caso ya viene siendo investigado por la Depincri de Ventanilla, en tanto, los vecinos del asentamiento humano piden mayor seguridad para ellos, pues la delincuencia campea impunemente todos los días y a cualquier hora.