Piura: limitaciones jurídicas afectan labor fiscalizadora

Miembros del Consejo Regional señalaron que debido a las limitaciones jurídicas y trabas burocráticas no han podido realizar una mayor labor fiscalizadora, durante los primeros diez meses de gestión del gobernador regional.

El consejero por Piura, Alfonso Llanos Flores, sostuvo que desde el inicio de la gestión el Consejo Regional no ha podido ejecutar una total labor fiscalizadora, debido a la existencia de algunos vacíos e incongruencias en el reglamento de la institución.

Explicó que este problema genera que las recomendaciones que realizan, en los informes de control, puedan tener un mandato imperativo dentro de la gestión. Precisó que el sistema del gobierno regional es diferente al presidencial.

“Desde enero hemos realizado una serie de denuncias, sobre indicios de actos de corrupción. Sin embargo, los vacíos del reglamento no nos han permitido hacer más. No tenemos un mandato imperativo como el Ejecutivo. Tenemos una limitación jurídica, que retiene nuestras funciones”, expresó.

Llanos Flores aseveró que recientemente se recomendó al gobernador regional Servando García, cuatro propuestas para elegir al secretario de Consejo y jefe de Fiscalización. No obstante, al haber un vacío en norma, que no precisa tiempo de respuesta, no pueden avanzar en las decisiones que toman.

En ese sentido, el consejero y presidente de la Comisión de Fiscalización, José Morey, manifestó que si bien el reglamento presenta una serie de vacíos al momento de emitir un dictamen; sin embargo, dijo que la labor del consejo no se basa completamente en dictámenes.

Modificación

José Morey manifestó que el 15 de noviembre enviarán un proyecto a todos los miembros del Consejo respecto a las normas que se modificarán con el fin de mejorar la gestión fiscalizadora. Indicó que se realizarán un procedimiento de observaciones, a fin de llegar a un acuerdo en el perfeccionamiento del reglamento.

Precisó que el resultado será tener propuestas claras, como la designación de funcionarios que aún están a la espera. Asimismo sostuvo que la modificación ampliará el personal para el trabajo de elaboración de dictámenes.