Melisa González Gagliuffi recibe cuatro meses de prisión preventiva tras la muerte de 2 jóvenes

Por: Jésica León

El Poder Judicial dictó anoche 4 meses de prisión preventiva para Melisa González Gagliuffi, quien protagonizó el accidente vehicular que cobró la vida de dos jóvenes en la cuadra 9 de la Av. Javier Prado Oeste, el pasado viernes 11 de octubre.

Liliana Chávez Berríos, del Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Justicia de Lima, estuvo a cargo de la audiencia de presentación de cargos contra Melisa González y determinó que el plazo de la investigación será de 90 días.

PUEDES VER Melisa González Gagliuffi recibe cuatro meses de prisión preventiva por muerte de dos jóvenes

La Fiscalía había solicitado 6 meses de prisión preventiva, pero señaló estar conforme con la decisión de la magistrada.

La defensa legal de la acusada señaló que el atestado policial no estaba completo, pues solo se contó con 30 horas para su elaboración. En ese sentido, remarcó que el atestado policial no determinó la velocidad con que iba la camioneta de manera cuantitativa, "por lo que es necesario la participación de un perito que tenga conocimientos en velocidades y cinemática".

"No existe en el atestado policial ninguna precisión de la participación de un perito matemático o algún perito experto en accidentes viales. El ojo humano no puede medir los milisegundos", insistió la defensa.

Además, señaló que se necesitaría una investigación y que se tome en cuenta la existencia del vehículo que estuvo en el carril contiguo y que habría provocado el despiste de la camioneta de Melisa González.

En contraparte, la representante de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, María Isabel Rabines Briceño, argumentó que la Fiscalía se apoya y trabaja de forma conjunta con la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, que es la unidad especializada en tránsito en Lima.

"No se ha negado la existencia de otro vehículo, pero eso no es relevante", precisó la fiscal.

Remarcó que lo que ocasionó la pérdida de dos vidas (Joseph Huashuayo y Chritian Buitrón) fue la falta de prudencia de la conductora. "Que sea el carro que haya estado a su costado o no, lo que ha determinado el suceso ha sido la imprudencia de la persona en manejar un vehículo en aceleración constante, lo que determinó que no haya podido controlar su vehículo".

La Fiscalía también argumentó que hay peligro de fuga, pues Melisa no tiene arraigo domiciliario, laboral, ni familiar.

Antes de ser enviada a prisión, Melisa González aseguró que estaría presente en cada audiencia y no se iría del Perú porque su vida está aquí y quiere que la verdad salga a la luz para defender su vida e imagen.

Afuera del juzgado, un grupo de exalumnos de la UNI exigió castigo para González.

Testimonio

“Yo esperaba 6 meses y le dieron solo 4 meses (a González). A mi me dejaron solo, no sé qué paso. Espero justicia y seguiré luchando. Adoraba a mi hijo Joseph, lo extraño. Para mí no habrá Navidad ni Año Nuevo”, dijo Fortunato Huashuayo.