“Su defensa fue muy soberbia”, dice padre de joven atropellado sobre Melisa González Gagliulffi

La justicia tarda, pero llega. Cuatro meses de prisión preventiva son los que el Poder Judicial le dictó la noche del lunes 21 de octubre a Melisa González Gagliulffi, quien el pasado 11 de octubre atropelló en la Avenida Javier Prado a tres jóvenes y mató a dos de ellos.

La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva, pero Liliana Chávez Berríos, del Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de la Justicia de Lima, dictaminó que el primer plazo mencionado era su decisión final.

Quien mostró su disconformidad con la pena fue Fortunato Huashuayo, padre de Joseph, uno de los jóvenes que perdieron la vida en el accidente protagonizado por Melisa González Gagliulffi en la Avenida Javier Prado.

“Al menos ellos en Navidad y Año nuevo podrán abrazarse como sea, pero yo no voy a poder abrazar a mi hijo, eso es lo más triste”, dijo azorado Fortunato Huashuayo. “La defensa presentó argumentos que para mí no significan nada”, agregó el progenitor de Joseph Huashuayo con la voz entrecortada.

Además, llamó “soberbia” a la defensa de Melisa González Gagliulffi, afirmando que no le pidieron disculpas en ningún momento. “Mi hijo era un joven aplicado, doblemente profesional, era músico. No me pidieron disculpa, solo se jactaba de su arraigo, de dónde vivía y esas cosas”, puntualizó indignado. “Yo he sentido que hasta sus defensores, todos muy soberbios. Yo esperaba los seis meses, pero qué puedo hacer, le dieron cuatro”, sentenció Fortunato Huashuayo.