Sobreviviente de accidente en av. Javier Prado revela que le quisieron dar 6 mil soles

Melisa González Gagliuffi se aferra a la versión de que iba a menos de 60 km/h y que se halla arrepentida del accidente en el que dos jóvenes perdieron la vida porque ella habría conducido con exceso de velocidad en la av. Javier Prado. Sin embargo, el único sobreviviente reveló que intentaron entregarle 6 mil soles como una especie de reparación civil por los “daños ocasionados”.

En entrevista exclusiva para Punto Final, Luis Miguel Vega Palacios señala que él cree que González Gagliuffi sí iba a exceso de velocidad porque el auto derrapó antes de arrollarlo a él y sus dos amigos, Christian Buitron y Joseph Huashuayo.

PUEDES VER: Melisa González Gagliuffi considera que no debe ir a la cárcel por accidente en Javier Prado

Además, rechaza el ofrecimiento del abogado de la analista de 33 años que podría enfrentar hasta seis meses de prisión preventiva, medida que se determina este lunes 21.

“Un proceso de libertad puede durar dos o tres años, si vamos a esperar a que le pongan una reparación civil, lo que se plantea es que se ejecute ya”, les dijo a los familiares de Vega Palacios, el abogado Giancarlo Gereda, a fin de adelantar una “reparación civil” extrajudicial.

“Su dinero no me interesa”, dijo el joven, quien era amigo de las dos víctimas mortales desde hace un año. Gracias a ellos, por fin había encontrado un trabajo formal como técnico de cableados y sistemas de internet, pero el accidente en la av. Javier Prado le quitó esta oportunidad.

“No es justo que te digan que con 6 mil soles vas a estar bien. Como voy a quedar yo, mis amigos están descansando”, dice Luis Miguel Vega Palacios, muy entristecido, desde su cama del hospital.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 6 meses de prisión preventiva para Melisa González Gagliuffi

Detalles del momento del accidente

“Yo les gritaba párense, pero ellos ya no podían”, señala Luis Miguel sobre los primeros momentos después de que fuese arrollado junto a sus amigos. Ello porque uno de sus amigos ya estaba muerto y el otro con graves lesiones que lo mataron poco después.

“Cada vez que cierro los ojos los veo a ellos”, también dijo, pues se encuentra muy afectado psicológicamente por no haber podido ayudar a sus amigos.

Respecto a la versión de la conductora en la que manifiesta que ella iba a menos de 60 km/h, él señala que “ella está mintiendo porque si iba a menos no hubiese derrapado de tal forma”. Él detalló que oyó el fuerte sonido de las llantas sobre la carretera antes del impacto mortal.

Familiares de conductora abordan a sobreviviente

Juana Yataco Palacio, hermana de Luis Miguel, señaló que la madre de Melisa González Gagliuffi, también los abordó para confirmar el acuerdo monetario, pero ella le dijo que ese no era el momento, puesto que su hermano se hallaba en cuidados intensivos. “Cree que porque somos pobres vamos a lucrar con la desgracia de mi hermano y los dos jóvenes”, señaló.

“Quiero que esa mujer pague por lo que hizo. Ella tiene poco respeto por la vida”, señaló.

“El dolor que sentimos nadie nos lo va a quitar”, finalizó la hermana de la víctima.

En tanto, la víctima de González Gagliuffi pide que no haya impunidad.

“Su hermano cada vez que viene me pide disculpas, con las disculpas no voy a recuperar la vida de mis amigos. Tiene que haber justicia porque sino mis amigos no van a poder descansar”, dijo Luis Miguel Vega Palacios.