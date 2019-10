Un escolar y una guía mueren tras vuelco de miniván

Por: Óscar Chumpitaz C. y Joel Robles R.

La excursión de 14 alumnos del quinto año de secundaria del colegio Nuestra Señora de Lourdes, de Surquillo, terminó en tragedia. Un alumno y una guía de turismo que los acompañaba murieron luego de que la miniván que los trasladaba, a la sierra y la selva central, terminara cayéndose a un abismo, en la provincia limeña de Huarochirí.

La situación es crítica porque los demás menores (13) y otros dos adultos resultaron heridos y tienen graves lesiones.

Los alumnos dormían cuando la miniván –de placa D0B-959, que los transportaba– cayó de pronto por un abismo a la altura del km 103 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla.

Una de las víctimas mortales es el alumno Ricardo A. B. (17), quien dejó de existir en el hospital de Matucana. La otra es la guía Irene Izquierdo Vílchez, quien pereció en el instante, atrapada en el vehículo.

“Nuestro estudiante ofrendó su vida por el saber”, dijo una profesora, quien relató que el grupo partió la noche del sábado hacia Tarma-San Ramón-La Merced (región Junín).

Con Ricardo viajaban sus compañeros de promoción Mark Antony E. Z. (17), Nicole F. C. (16), Piero G. M. (16), Marisol H. C. (16), Paulo H. F. (17) y Ariana Ll. C. También estaban Sebastián M. G. (16), José P. C. (17) de nacionalidad venezolana, Isela P. B. (17), Francis R. H. (16), Madali R. M. (17), Fiorella S. P. (16) y Valeria V. S. (16).

Fueron 14 escolares, más la tutora Rosa Cecilia Conde Alva (55) y la madre de familia Margarita Medina Vila (49) quienes iniciaron el viaje. Ellos habían juntado fondos para el viaje durante tres meses: rifas, bailes, todo sumaba para lograr el objetivo tan esperado. “Cada alumno pagó 600 soles por los 4 días de viaje que incluia Tarma, San Ramón, La Merced y Oxapampa”, contaron familiares.

Tenían permiso de UGEL

Hasta hubo un intercambio de correos con otras instituciones, que se comprometieron a costearles la estadía siempre que ellos se hicieran cargo del viaje.

“Solicitaron a la UGEL el viaje de estudios y tenían programado retornar a Lima el miércoles 23”, contó una madre.

Apenas se conoció la noticia, las ministras de Educación y de Salud se trasladaron a Matucana para coordinar la rápida atención de los accidentados.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a los hospitales de Matucana y Chosica. Luego se los transfirió a diversos nosocomios de la capital en ambulancias y un helicóptero. Unos tienen traumatismos, otras fracturas y policontusiones.

La alcaldesa provincial de Huarochirí, Eveling Feliciano, señaló que la atención a los afectados desbordó en su zona y exigió a la ministra de Salud, Zulema Tomás, iniciar la construcción del Hospital de Matucana.

“Chofer corría como loco”

Una de las alumnas heridas reveló que a las 3 de la mañana “el chofer empezó a manejar como loco” y fue intervenido por la Policía. Sin embargo, continuó la marcha hasta que perdió el control. También indicó que uno de sus compañeros logró subir hasta la carretera a pedir auxilio.

Irregularidades

El comandante general de la PNP, José Lavalle, dijo que aún no hallaban al chofer y que solo habían encontrado dentro del vehículo una licencia de conducir donde figuraba el nombre de Robin Luis Moreno Gonzales, con el código E-46020350.

La miniván está a nombre de Herny Tony Núñez Palacios, pero no está inscrita en el Registro Nacional de Transporte Terrestre.

“No cuenta con autorización para realizar una ruta interprovincial y tenía 10 papeletas pendientes de pago por un monto de S/ 2.515”, reveló un oficial PNP.

Al cierre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que iba a denunciar al dueño de la miniván por los delitos de omisión al socorro y exposición al peligro, lesiones, homicidio culposo y resistencia a la autoridad.

Caso anterior

Áncash. El 6 de octubre el bus de la empresa Mony Tours se incendió con una promoción escolar en Pariacoto.

Datos. Los alumnos pertenecían al colegio Pedro Pablo Atusparia, de Huaraz. Se dirigían a Piura. No hubo heridos.