¿La vida no vale nada?

Soledad Nalvarte, productora de OD noticias.

De no aplicarse políticas de lucha contra la inseguridad vial, las dos víctimas del atropello en la Av. Javier Prado pasarán a ser una estadística más en la historia de los accidentes de tránsito en el país. La prisión preventiva o suspensión de brevetes no responden a ninguna política ni plan para enfrentar el problema. Solo son paliativos, guiños para las tribunas con evidente interés protagónico. Según estadísticas, cada año fallecen 4.000 personas y quedan heridas unas 10.000 (muchos con discapacidad). Cifras que superan a la etapa del terrorismo. Mientras, nuestras autoridades o postulantes a ellas siguen prometiendo carreteras, pero no seguridad vial.

Velocidad sin límites

Marlon Rodríguez, periodista.

Si pensamos que el tráfico de Lima se soluciona ampliando pistas, esto terminará mal. Los límites de velocidad vehicular se dispararon, y peligrosamente al costado de peatones es evidente que nadie hable de ello, y es que cruzamos pistas de competencia y no vías de transporte. Los semáforos inteligentes demostraron que solo alientan a competir al conductor. La OMS recientemente informó que existen 5 millones de peruanos con algún tipo de trastorno mental, y que el 70% abandonó el tratamiento, cuántas de estas personas estarían al volante en este momento. Fue un error de anteriores gobiernos municipales ampliar algunas avenidas, y lo ocurrido en la Av. Javier Prado podría ser consecuencia de todo ello.