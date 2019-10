Pasajeros están varados en el Aeropuerto Jorge Chávez por el toque de queda en Chile

Pasajeros que tenían programado un vuelo hacia Chile esta noche no podrán salir del Perú por el toque de queda declarado en el país sureño. Se desconoce la hora en que el avión saldrá del Aeropuerto Jorge Chávez porque no se sabe cuándo culminará la medida.

“El aeropuerto no nos deja quedarnos más de cuatro horas acá, por lo que hay que entrar nuevamente, ir a los compradores para luego, cuando tengamos una hora, volvamos a ingresar a la sala”, explicó un representante del aeropuerto.

Minutos después de que el presidente Sebastián Piñera suspendió el alza en la tarifa del Metro de Santiago, el general de la división del Ejército chileno, Javier Iturriaga, ordenó este sábado el toque de queda en la capital.

“Teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento, a través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo”, informó.

Se aplicó esta medida por los violentos disturbios que se dieron tras la protesta ciudadana por el aumento del precio de los pasajes del Metro de Santiago. El toque de queda culminará a las 7 de la mañana del domingo, 5 de la mañana en Perú.

Testimonios de los pasajeros en el Aeropuerto Jorge Chávez

La República recabó información respecto a la situación de algunos pasajeros en Perú que no pudieron viajar a Chile tras el toque de queda que se ha instaurado en el país sudamericano. Una joven, que compró su pasaje en la aerolínea Sky Airline para viajar a Santiago de Chile, declaró para este medio sobre las peripecias que pasó.

“Mi vuelo fue programado para la 1 a.m. y tenía que llegar a Chile el día domingo a las 7 de la mañana, sin embargo, por todo esto que está pasando cancelaron el vuelo. No nos han dado ni si quiera la hora de la reprogramación del viaje”, sostuvo la usuaria de la empresa, quien añadió que habían cancelado 2 vuelos.

Otra usuaria de Sky Airline, que también iba viajar a Santiago de Chile a la 1:10 a.m., declaró para La República. “Hasta ahora la aerolínea no es capaz de darnos una información. Nos han dado un número de un call center para solicitar información mañana” detalló la pasajera, quien se mostró desanimada, puesto que no cree que el domingo pueda realizar su viaje.

“Posiblemente mañana tampoco se pueda viajar. Nos van a programar para el miércoles. La empresa no ha respondido por comida ni por hotel. La aerolínea no se ha hecho cargo de nada. Si nosotros salíamos a la 1 a.m., llegábamos a las 6:40 de la mañana. El toque de queda es a las 7, podríamos habernos quedado en el aeropuerto de Chile”, finalizó.

Rebeca Ampa también brindó su testimonio para La República. Ella nos contó que su viaje se canceló, sin embargo, su situación es diferente, puesto que la empresa le reprogramó el vuelo para la 1 p.m. del domingo. Además, la empresa Sky Airline le ha pagado el hospedaje en un hotel de San Isidro. Cabe precisar que no solo ella recibió ese beneficio. 50 pasajeros también pasarán la noche en ese lugar.

“Nuestro vuelo Sky 801 salía a las 5:35 p.m. Abordamos con 30′ de retraso y después de más de una hora dentro del avión nos desembarcaron porque no había permiso para aterrizar en Santiago de Chile”, aseveró.