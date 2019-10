Presidenta de la ATU: ‘‘Las combis debieron haber desaparecido hace unos años’’ [VIDEO]

María Jara Risco, presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se pronunció sobre algunas de las tareas que realizarán. Entre estas ella se comprometió a eliminar las combis.

‘‘Debieron haber desaparecido hace unos años’’, aseguró la exministra de Transportes y Comunicaciones. No obstante, indicó que no es algo que se hará de un día a otro. ‘‘Pero lo que sí podemos hacer en los próximo tres o cuatro meses es rescatar el orden de aquellas rutas que están autorizadas’’, expresó para RPP.

Jara Risco también dijo que lo que se debe hacer es ‘‘ir hacia la macrotransportación. Es decir, transportar a 80 personas en un vehículo (...) que no contamine, en un bus que ocupe poco espacio’’. Asimismo, indicó que el el taxi colectivo, al no ser un servicio formal, ya no podrá seguir circulando.

La titular del ATU agregó que las medidas se irán llevando a cabo de manera progresiva. ‘‘El 23 de octubre pasa el personal de la Municipalidad de Lima y de Callao (...), pero en los siguientes meses hasta fin de año y el primer trimestre del próximo año vamos a tener ya varios corredores ordenados, en tanto vamos avanzando con la licitación de todo el sistema’’, aseguró.

Respecto a la ampliación de horarios de los corredores señaló que es algo que sí se llevará a cabo. ‘‘La lógica de tener un servicio de transporte, ahora declarado como servicio público, va a permitir que podamos ampliar en tiempo la disponibilidad’’, aseveró.

En otro momento resaltó que ‘‘todas las decisiones de transportes y de tránsito han sido vistas para privilegiar la circulación del auto particular y no para (...) un sistema limpio, digno (...).