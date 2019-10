Reconocidos restaurantes lanzan platos en beneficio de la prevención del cáncer de mama

Más de 50 restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros pondrán a la venta platos y/o bebidas que ayudarán a que la Liga Contra el Cáncer pueda continuar haciendo despistajes de cáncer de mama gratuitos en los lugares menos favorecidos del Perú.

La institución, por medio de la campaña ‘Doble Check Rosado’ que se está realizando por el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama (19 de octubre), lanzó ‘Platos Rosa’. Las personas podrán consumir distintas comidas en restaurantes específicos, durante todo el mes de octubre. Uno de estos es el ‘Arroz con Pato’ de Maido.

PUEDES VER Cáncer infantil: estos son los síntomas para detectar a tiempo este mal

Asimismo, el ‘Panqueque Fotogénico’ en Mercatto Verde, el platillo ‘Anticucho Baco y Vaca’ en Baco & Vaca, la ‘Corvina a la Piedra’ en La Rosa Naútica, ‘Conchas, murciélago fermentado y macambo’ en Malabar, ‘Ravioles de zapallo loche’ en Cala, ‘Dame que te doy’ en Pez On, el postre ‘Medio litro de helado en balde’ en Blue, entre otras comidas más que podrán ser disfrutadas y beneficiarán a la Liga Contra el Cáncer.

Distintas empresas también se unieron a la prevención del cáncer de mama y pusieron a disposición del público los ‘Productos Rosa’, como los de limpieza Hude: escoba, recogedor y trapeador rosa. Estos se podrán adquirir en tiendas y supermercados.

En cuanto a vestimenta, están los polos Roxy, y zapatillas DC de Ola y Montaña que pueden ser comprados en las tiendas autorizadas. Otras marcas que también participan en esta campaña son Bioderma, Biconnect y las cuchillas rosas de Victonirox.

PUEDES VER Cáncer de estómago es dos veces más frecuente en hombres que mujeres

El gerente general de la Liga Contra el Cáncer, Damary Milla, señaló que ‘‘tan solo en el 2018, gracias a la venta de estos productos y el apoyo de todos los peruanos, se ha logrado realizar a nivel nacional más de 150 mil atenciones de cáncer de mama a través de sus Centros de Prevención y Detección y en sus unidades móviles’’.

De esta forma se logró detectar alrededor de 500 casos nuevos de cáncer de mama, los cuales fueron enviados a instituciones especializadas para que puedan recibir el tratamiento correspondiente.

Otra manera de colaborar con esta causa es por medio de una donación de S/ 35 con la cual se realizará un despistaje de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, piel, ganglios y tiroides. Estos exámenes serán llevados a cabo en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, como en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo.

De esta forma el instituto podrán hacer otro despistaje de cáncer de mama gratuito en aquellas zonas menos favorecidas. La campaña es durante todo el mes de octubre de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.