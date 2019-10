Accidente en Javier Prado: las historias detrás de los afectados [FOTOS]

Nada será como antes. La mañana del 11 de octubre significaría un cambio trágico en la vida de tres jóvenes que buscaban un trabajo. Joseph Huashuayo (28), Christian Buitrón Aguirre (35) y Luis Vega Palacios (31) se reunieron para juntos ir a realizarse un examen médico; sin embargo, el destino tendría un catastrófico desenlace.

El grupo de amigos salieron desde el distrito con más población, San Juan de Lurigancho, hasta San Isidro. Al no conocer la zona, decidieron bajar unas cuadras antes de su paradero e intentaron ubicarse por medio del celular.

Inesperadamente, en la avenida Javier Prado, apareció la camioneta de una mujer de 33 años, Melissa González Gagliuffi, quien arrolló a los tres amigos. Joseph y Cristian fallecieron tras el fuerte impacto mientras que Luis sufrió una fractura en la pierna izquierda.

Joseph Huashuayo

El padre de Joseph, Fortunato Huashuayo Escriba, manifestó que su hijo era amigo de ambos muchachos por sus pasadas experiencias laborales.

“Mi hijo era una persona muy noble. Ayer se me acercaron muchas personas para agradecerme por las veces que los había ayudado. Incluso una joven que conoció en la academia me contó que la ayudó a ingresar a la universidad”, explicó en el medio El Comercio.

Melisa González - accidente en Javier Prado

Joseph Huashuayo estudió la carrera profesional Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Durante estos días, sus amigos y familiares realizaron una vigilia en dicha institución.

Accidente en Javier Prado

Joseph, el menor de cuatro hermanos, le gustaba la música. Uno de sus hobbies era tocar instrumentos, incluso, tenía su banda llamada “Alta Resistencia”. El siguiente mes presentaba su tesis y por ello, quería trabajar. Sus expectativas fueron truncadas por la camioneta de Melissa González.

Christian Buitrón Aguirre

Christian Buitrón Aguirre, conocido como ‘chato’, es otra de las víctimas del fatal accidente. Él junto a sus amigos buscaban un nuevo trabajo para reunir dinero y posteriormente, crear su propio negocio.

En redes sociales, sus amigos y familiares lamentan su partida con mensajes como "Te vamos a extrañar, compadre, pero siempre estarás en nuestros corazones”, “Siempre te recordaremos, chato” o “Un ángel más en el cielo”.

Velorio de Christian Buitrón Aguirre.

Luis Vega Palacios

Luis Vega Palacios es el único sobreviviente del accidente de Javier Prado. Hace unos días fue dado de alta por la clínica El Golf. Su hermana Juana Yataco Palacios dio algunos detalles sobre su situación.

“Tiene el omóplato fracturado, un corte en el codo que sube hasta el brazo, una herida al lado del omóplato y la pierna derecha hinchada”, explicó a través de Canal N.

Melisa González - accidente en Javier Prado

Además, aseguró que no puede caminar solo y necesita ayuda. Por las noches, Luis Vega no puede dormir, aún recuerda el accidente y a sus amigos. Siente culpa de no haber podido ayudarlos tras el impacto del carro.

En cámaras de seguridad se observa el esfuerzo de Vega por auxiliar a sus dos amigos Joseph y Christian; sin embargo, sus heridas no le permitieron movilizarse.

Caso Melissa Gonzalez Gagliuffi

Melisa Joana Gonzalez Gagliuffi tiene una denuncia penal por parte de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima. Han solicitado también seis meses de prisión preventiva en contra de ella.

Melisa González Gagliuffi

La inculpada continúa siendo procesada por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Hasta el momento, tiene prohibido la salida del país por 15 días.

Sobreviviente de accidente en avenida Javier Prado revela que le quisieron dar 6 mil soles

Melisa González Gagliuffi se aferra a la versión de que iba a menos de 60 km/h y que se halla arrepentida del accidente en el que dos jóvenes perdieron la vida porque ella habría conducido con exceso de velocidad en la av. Javier Prado.

Sin embargo, el único sobreviviente reveló que intentaron entregarle 6 mil soles como una especie de reparación civil por los “daños ocasionados”.

En entrevista exclusiva para Punto Final, Luis Miguel Vega Palacios señala que él cree que González Gagliuffi sí iba a exceso de velocidad porque el auto derrapó antes de arrollarlo a él y sus dos amigos, Christian Buitron y Joseph Huashuayo.