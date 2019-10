Melisa González Gagliuffi sobre el accidente en Javier Prado: "Yo no debería ir a la cárcel”

Melisa González Gagliuffi se volvió a referir al accidente que protagonizó y cobró la vida de dos personas y dejó a otra con heridas de gravedad. En declaraciones a Exitosa, la economista afirmó que no conducía a excesiva velocidad por la Avenida Javier Prado y que manejaba ''como cualquier otro carro que circulaba a esa hora por ahí''.

''Yo pienso que no debería ir a la cárcel'', precisó Melisa González Gagliuffi , quien además considera injusta una eventual sentencia. Este lunes 21 de octubre se definirá la situación legal de la conductora, por quien la Fiscalía pide seis meses de prisión preventiva por delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

El último sábado 19 de octubre, se difundió un nuevo video del brutal atropello en la Avenida Javier Prado en el programa Edición Matinal. Este fue grabado desde una cámara ubicada frente al epicentro del accidente donde perdieron la vida dos jóvenes.

El video muestra imágenes que, según la defensa de Melisa González Gagliuffi podrían probar la versión de la joven,quien asegura que un taxi colectivo, entre las Avenidas Arenales y Javier Prado, hizo el ademán de ingresar a su carril y por eso ella perdió el control de la camioneta que atropelló a los muchachos en la Avenida Javier Prado.

“Yo pensé que ya se iba a ir y de pronto veo que me mete el carro y lo saca, una cosa brusca como asustándome… me descarriló, y yo me asusté”, fue la tesis de Melisa González Gagliuffi sobre el accidente. “A lo único que atiné fue a tirar el timón a la derecha y frenar. Luego tratar de estabilizarme, pero el carro ya perdió el control”, agregó.

Giancarlo Jereda, abogado de Melisa González Gagliuffi, ha solicitado que se observen más videos como este y hasta asegura haber pedido videos a la Municipalidad de San Isidro. No obstante, hasta la fecha no ha recibido respuesta.