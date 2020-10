Peruanos conmemoran este 16 de octubre el Día de la persona con discapacidad

En la tarde del último martes 15 de octubre, cientos de personas con discapacidad, acompañados por sus familiares, participaron del Festival por la Inclusión que organizó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad (Conadis), en el coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.

A diferencia de cualquier otra fecha de concentración, esta fue especial, ya que se realizó en el marco del Día de la persona con discapacidad, que se conmemora hoy, 16 de octubre.

Entre risas, reencuentros, diálogos en Lengua de señas y música, personas con diferentes discapacidades disfrutaron de más de cinco horas de presentaciones, en la que fue clara la intención del evento: difundir la importancia de promover los derechos a las personas con capacidades diferentes establecidos en la Ley N° 29973, así como poner en evidencia las brechas que aún faltan cubrir dentro del entorno accesible e igualitario.

Una de las más entusiastas con la celebración fue Breyssy, de 14 años, quien tiene Síndrome de Down. Su madre, Rosa Castro Silva, comentó a este diario que la menor “es un motor en su familia para seguir luchando, y que su intención es “darle una mejor calidad de vida”.

“Es la última de mis tres hijos. Ellos la aceptan y la quieren mucho. A la familia nos toca demostrarle que todos somos iguales", expresó.

Asimismo, la madre indicó que, ante la falta de ayuda por parte del Estado, 21 padres conformaron la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad (Afapedis) en Comas.

Breyssy, su madre y su hermano menor.

Otra de las integrantes de esta agrupación es Justina Poccore Aracata, madre soltera de tres hijos, dos de ellos con retraso mental: Daniela B. P., de 22 años, y Eduardo B. P., de 31 años.

Según su testimonio, el no percibir el apoyo del Estado la obligó a sostener con dificultad la crianza de sus hijos. Sin embargo -aclara ahora- siente que el amor entregado le es retribuido, no solo por sus descendientes, incluyendo a su hija sin retraso mental, quien, con su apoyo, fue “como un esposo” para ella.

Justina Poccore y sus hijos.

En la última hora del evento, los asistentes que aún permanecían en el coliseo Eduardo Dibós, incluyendo las antes mencionados, bailaron y disfrutaron de la presentación de ‘Los Lolos’, grupo musical integrada por tres personas con discapacidad visual.

Acabado su show, el director de la agrupación, Lorenzo Pérez Huamán, de 50 años, invidente de nacimiento, comentó con alegría a La República que el Día de la persona con discapacidad sirve para agradecer a la sociedad por el cambio que, aún que no se sienta con intensidad, sucede.

“Cuando era escolar, a pesar de ya saber tocar el piano, los demás me molestaban. Con el tiempo, he sentido el cambio en la sociedad. Agradezco a cada una de las personas que me ayudan cada día”, sostuvo entre risas.

Los anteriores testimonios solo involucran a cuatro de las 3 051 612 personas con algún tipo de discapacidad que arrojó como resultado el censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017, cifra que representa el 10,4% de la población nacional.

A este medio, el presidente de Conadis, Dario Portillo Romero, consideró que, tras dos años en el cargo, siente que aún deben continuar con la construcción de la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad para luego dar paso a una etapa fiscalizadora, que, a la postre, mejore su calidad de vida.

“Antes, cuando conmemorábamos este día, las personas con discapacidad te reclamaban ‘¿dónde están mis derechos? ¿Qué hace Conadis?’, [...] sin embargo ahora ven que hay avances. Una muestra importante es que por primera vez el 1% del presupuesto de cada municipalidad y gobierno regional debe estar destinado para atender las necesidades de la discapacidad”, agregó.