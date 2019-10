‘Niña’ asume cargo de gobernadora de Cusco de manera simbólica [VIDEO]

El Día Internacional de la Niña es una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los retos que enfrentan particularmente las niñas y adolescentes en todo el mundo. En ese sentido, la menor de 15 años, Sheyla Pamela Corrales, asumió este viernes la investidura de gobernadora regional de Cusco, de forma simbólica.

La adolescente natural de Chumbivilcas, en representación de las niñas cusqueñas, recibió la banda y la vara de mando de manos del gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente. Esto con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y derechos entre los géneros.

La toma de cargo simbólica se efectuó durante una ceremonia en la que participaron niñas de diferentes edades y Sheyla luciendo la vestimenta propia de Chumbivilcas. Emocionada, la adolescente dirigió unas palabras al público motivando los aplausos de las autoridades y asistentes.

“Represento a todas las niñas y adolescentes, no solo de mi provincia, sino de la región Cusco, (…) es así que hoy señor gobernador me ha tocado la difícil tarea de levantar la voz de las niñas, una voz incómoda, pero necesaria, por todas las situaciones de inequidad que atravesamos y no nos dejan ser felices ni alcanzar nuestros sueños”, dijo efusivamente.

De esta manera, Sheyla inició su discurso exponiendo sobre las situaciones que impiden a las niñas del Cusco desarrollarse, tales como la violencia, la discriminación, los embarazos adolescentes y la desigualdad. La adolescente manifestó que es necesario promover el empoderamiento de las niñas para que puedan vivir en entornos seguro y libres de violencia.