La UIGV apelará fallo de Sunedu y no tiene rector

Horas después de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara el licenciamiento por no cumplir con ninguna de las condiciones básicas de calidad, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) informó que presentará un recurso de reconsideración como lo establece la ley. En tanto, un sector de estudiantes ya evalúa interponer demandas judiciales, similares a las de la Universidad Privada Telesup, para suspender esta decisión.

La UIGV no logró obtener el licenciamiento al presentar, entre sus deficiencias, desorden en la gestión institucional, inconsistencia en la información de su mantenimiento y equipamiento, y falta de planes de estudio. Tampoco garantizó estándares de seguridad en su infraestructura, disponibilidad de docentes a tiempo completo, ni desarrollo de la carrera docente.

Ahora, la institución debe cesar sus actividades en un plazo no mayor a dos años; y de manera inmediata, suspender su proceso de admisión bajo cualquier modalidad. Esto sin interrumpir el ciclo en curso.

Sin autoridad a cargo

Lo que también preocupa es quién se queda a cargo de la UIGV. Y es que hoy esta no cuenta con un rector reconocido por la Sunedu. “La universidad no tiene rector (...) No hay firma, no podríamos registrar diplomas ni otros documentos (...) Nosotros, al menos, no sabemos si tiene gobierno”, indicó el titular de la Superintendencia, Martín Benavides, a La República.

Hay que decir que hace una semana la Sunedu exigió a la UIGV suspender al rector Luis Cervantes Liñán, quien permanecía 15 años en el cargo y que era acusado de ganar S/ 2 millones, como medida provisional de un proceso sancionador por el presunto uso de activos y excedentes sin fines educativos.

Tras ello, la universidad informó que había designado como rector encargado al vicerrector Ramiro Gómez Salas. No obstante, la Sunedu ayer aclaró que él no ha sido inscrito en su institución. “El plazo de la firma de rector venció este miércoles. No tenemos una autoridad y estamos investigando la designación del interino a ver si se lo eligió de acuerdo a sus estatutos”.

Al respecto, la Oficina de Imagen de la UIGV aseguró que el trámite aún está en proceso y están dentro del plazo dado. “Si estamos en un paréntesis será muy breve, no generará ningún perjuicio para nadie”, dijeron.

Malestar de estudiantes

La denegatoria de licenciamiento y la falta de un rector reconocido por la Sunedu ha provocado gran incertidumbre. El representante estudiantil José Ramírez informó que procederán legalmente, a través de medidas cautelares, contra el fallo de Sunedu. “Es cierto que por el mal manejo de Cervantes Liñán no se cumplió con todas las condiciones básicas, pero el cierre no debería ser la única medida”.

A esto se suma el dirigente del comité de lucha, Armando Venegas, quien exige que se separe definitivamente a Cervantes y se instale una comisión de docentes ordinarios para poder subsanar las observaciones de la Sunedu. Respalda medidas legales. Al cierre, hubo una asamblea y un plantón en los exteriores de la Facultad de Derecho.