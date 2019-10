Chiclayo: toman ISP por deficiencias en gestión para licenciamiento

Lambayeque. Cerca de cien alumnos del Instituto Superior Pedagógico (ISP) Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), tomaron el local de su institución poniendo cadenas a la puerta principal, sin dejar ingresar a los demás estudiantes de las distintas especialidades y docentes.

Desde el pasado 1 de octubre, los estudiantes se atrincheraron en el local negándose rotundamente a abandonar su medida de lucha hasta que no se cambie a la directora, María Vásquez Vásquez y a todo su personal de confianza.

Joseph Cadenas, estudiante y dirigente del Comité de Estudiantes del ISP Sagrado Corazón de Jesús, denunció una serie de irregularidades en torno al proceso de licenciamiento que exige el Ministerio de Educación (Minedu).

PUEDES VER Willy Serrato afrontaría 18 meses de prisión preventiva

“El proceso implica la instalación de comisiones de trabajo; sin embargo, ningún docente ha querido participar y no hay gestión para conformarlas”, mencionó.

Cadenas enfatizó en que la institución aún se encuentra en la etapa de validación de condiciones básicas de calidad para obtener el permiso que les permitirá seguir funcionando por cinco años.

Cabe precisar que el 7 de octubre pasado, el Minedu inició el proceso de licenciamiento a los institutos pedagógicos, exigiendo que se cumplan las condiciones para la gestión institucional y académica, y contar con infraestructura, personal idóneo y previsión económica y financiera.

“Hay una desorganización en el instituto. La directora no quiere reconocer las elecciones estudiantiles y no le importa que no haya comisiones que se encarguen de entregar la información del instituto”, dijo.

Advirtió que hasta la fecha no se ha equipado la biblioteca y tampoco se ha mejorado la infraestructura de los laboratorios y campos de recreación.