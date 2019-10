VMT: hombre se arroja de vehículo en marcha para evitar ser secuestrado [VIDEO]

Se jugó la vida. Un hombre se arrojó de un vehículo en movimiento para evitar ser secuestrado por tres sujetos en Villa María del Triunfo (VMT).

El terrible suceso ocurrió cuando Rodolfo Martín Felipa Huamán salía de su vivienda, ubicada en San Juan de Miraflores, con dirección a su automóvil. Según comentó, tres sujetos descendieron de un taxi, lo inmovilizaron y lo trasladaron hasta VMT.

Al estacionarse en un escampado, los supuestos secuestradores lo golpearon en la cabeza, lo amenazaron de muerte y le dispararon en el hombro.

“Se ve que no era la intención llevarse mi vehículo. Me amenazaban, no fueron concretos ni directos, parece que tenían intensiones más oscuras”, declaró a América TV el afectado.

La víctima aprovechó un descuido de sus victimarios para arrojarse de la camioneta donde lo tenían recluido. Al lograr escapar, el sujeto solicitó apoyo a las autoridades, quienes lo trasladaron al Hospital María Auxiliadora.

Felipa Huamán fue diagnosticado con contusiones en la cabeza, golpes en el cuerpo y una quemadura de primer grado en el hombro producto del roce de un proyectil de arma de fuego

De acuerdo con el propio empresario, la razón de este ataque habría sido un ajuste de cuentas por una disputa de terrenos en Pachacámac. Hace tres meses interpuso un recurso contra una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), quien lo sancionó por ocupar de manera ilegal la faja marginal del río Lurín.