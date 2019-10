A la cárcel servidor del PJ acusado de violación

Con una celeridad poco frecuente, a solo horas de conocerse el caso, el Poder Judicial (PJ) dictó prisión preventiva para Juan Carlos Hidalgo Jara (58), un servidor de la institución que es acusado de violación.

La denunciante es una joven trabajadora de limpieza de la misma entidad, quien dijo haber sido víctima de abuso sexual en el edificio Javier Alzamora Valdez, ubicado entre las avenidas Abancay y Piérola.

PUEDES VER Denuncian que colaborador de Corte Superior violó a trabajadora de limpieza en sede de la entidad

De acuerdo con el relato recogido por la Policía, Hidalgo Jara interceptó a la mujer en las escaleras del séptimo piso, la tomó por el cuello con fuerza y arrastró hacia los baños, donde se produjo la violación. Ocurrió el sábado 5 de octubre.

La denuncia se interpuso el mismo día en la comisaría de Cotabambas, cuyos agentes intervinieron al acusado, quien trabajaba en el área de Archivo.

En un video conocido por la prensa, Hidalgo trató de justificar su delito diciendo: "Siempre la actitud de ella era, me aceptaba y luego me rechazaba, me aceptaba y me rechazaba".

PUEDES VER Dictan 6 meses de prisión preventiva contra colaborador acusado de violar a operaria de limpieza

La Corte Superior de Justicia de Lima, a través del juzgado penal de turno, determinó que el sujeto pasará seis meses en la cárcel, tiempo en que el Ministerio Público deberá conducir las investigaciones.

El Poder Judicial informó que Hidalgo ha sido separado de la institución, se solidarizó con la víctima y aseguró que “brindará todas las facilidades” a las autoridades para que se imponga una sanción drástica.

PUEDES VER Sujeto es sentenciado a 31 años de prisión por violar a una menor

Hablan el MIMP y el sindicato

El Ministerio de la Mujer (MIMP) informó que se brindó “apoyo integral” a la denunciante, y saludó la decisión de dictar prisión preventiva contra el acusado.

El Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial - Lima, tras condenar el abuso cometido, indicó que se debe erradicar el pensamiento machista entre los trabajadores de la institución.