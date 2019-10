Culpan a policía por arrollar con su auto a 4 niños

Un efectivo de la Policía en actividad es acusado de haber estado al volante de un automóvil que arrolló a una mototaxi en la que viajaban cuatro hermanos, de 5, 9, 11 y 15 años, dos de los cuales resultaron con graves lesiones. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Condevilla con José Carlos Mariátegui, en Carabayllo.

PUEDES VER 14 heridos dejó accidente ocasionado por bus que se “correteaba” con otro para ganar pasajeros

Las cámaras de seguridad del distrito registraron el impacto entre el automóvil Toyota F4O-484, que circulaba a gran velocidad, y la mototaxi B07-588, en la que viajaban Geiner Murayari Huaycama junto a sus cuatro hijos, rumbo a una iglesia cristiana.

PUEDES VER Tres muertos dejan accidentes de tránsito en La Libertad

Murayari Huaycama, conductor de la mototaxi siniestrada, acusó al suboficial de tercera PNP Jorge Luis Fernández Julca, quien labora en el Ministerio del Interior, de tratar de evadir su responsabilidad al consignar como conductor de su vehículo a José Sulca Villanueva, su tío.

"Este señor carece de licencia de conducir y se buscaría con ello evitar que el verdadero conductor pase el examen de dosaje etílico", denunció el mototaxista.

PUEDES VER En Arequipa, obrero muere atropellado por camioneta que se dio a la fuga

“Él vino conmigo al hospital, yo reconozco a Jorge Luis Fernández como el chofer porque entregó su DNI al llegar al hospital. Acá (en el hospital ) me dijo que asumiría las responsabilidades pero a cambio me pidió que no diga que fue él quien iba manejando sino su tío. Yo no me dejé comprar y solo quiero justicia”, denunció Geiner Murayari a su salida del área de emergencias del hospital de Collique.

Familiares de las víctimas pidieron apoyo legal.