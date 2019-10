Censadora del INEI, víctima de violación en el 2017, denuncia ser extorsionada por policías

Una mujer que fue víctima de violación sexual en el 2017 mientras censaba una vivienda, ubicada en Villa El Salvador, ahora denuncia que viene siendo extorsionada por efectivos de la Policía que trabajan en el mismo distrito.

Ella señala que todo inició el 10 de agosto pasado. Ese día debía llevarle una maleta a su hermano menor y, en el momento del traslado, fue interceptada por un vehículo con lunas polarizadas, en el cual se encontraban efectivos de la Policía.

‘‘En ese momento me llevan a la comisaría de Villa El Salvador. Ellos ahí (...) antes de ingresar me indican que diga que me están trayendo solamente para poner una denuncia de que me habían asaltado’’, explicó Jennifer Villena Vásquez a RPP.

La presunta víctima de extorsión agregó que en el segundo piso de la dependencia policial, edificio donde también se encuentra la sede del Depincri del distrito, los policías le dijeron que la conocían y le exigieron dinero de la supuesta indemnización del INEI, de la violación de la cual fue víctima, que creen que tiene.

Los agentes la habrían amenazado con sembrar droga en la maleta que trasladaba en caso de no entregarles del dinero.‘‘Ellos me decían que si no les daba dinero no me iba a soltar’’, expresó la mujer.

‘‘En ese momento me pidieron 20 000 soles. Yo no sabía de dónde sacar el dinero, llamé a una amiga para que me pueda ayudar y lo único que pude recolectar es 2 300 soles para que me puedan dar mi libertad’’, señaló Villena Vásquez.

Asimismo, dijo que eran siete efectivos los que estuvieron presentes. Además, aseguró que su hermano, una persona que sería cercana a la Policía, habría brindado la información a estos agentes, ya que él era el único que conocía sobre el dinero que tenía por cobrar de la reparación civil de lo ocurrido en el 2017.

La víctima de extorsión exigió garantías para su vida, pues teme por ella y por su familia. ‘‘Ya no sé qué hacer’’, aseguró.

Por su lado, el coronel Francisco Naquira, jefe de la División Desconcentrada de Investigación Criminal (Dirincri), dijo al mismo medio que la mujer efectivamente fue intervenida en el día mencionado. Él afirmó que se están realizando las investigaciones correspondientes y que en caso de detectar conductas al margen de la ley se tomarán acciones drásticas.

Naquira pidió a Villena Vásquez que se acerque a la Inspectoría General para que pueda brindar más información sobre lo que ocurrió. Él también aseguró que le darán garantías.