Surco: expulsan a mototaxistas que dejaron herido a fiscalizador [VIDEO]

Personal municipal de Surco se enfrentó y expulsó a un grupo de motaxistas que quisieron apropiarse un área pública con el fin de hacerlo funcionar como un paradero informal, a pesar de no contar con la autorización debida.

Desde horas de la mañana, mototaxistas que provienen de San Juan de Miraflores (SJM) llegaron hasta la avenida Saco Oliveros aprovechando que era feriado para ofrecer sus servicios.

Al notar sus movimientos, los fiscalizadores municipales de tránsito se acercaron para solicitarles su documentación, pero al corroborar que carecían de ella, les pidieron que abandonen el lugar, no obstante, los mototaxistas se negaron e incluso uno de ellos atropelló a uno de los inspectores que resultó herido en el pie.

Fiscalizador tiene dificultad para caminar, luego de ser atropellado por mototaxista informal. (Foto: Captura de video / Municipalidad de Surco)





Asimismo, otro chofer de una mototaxi intervenida dio aviso a más de sus compañeros para que se enfrenten a las autoridades ediles frente al parque Reporteros Gráficos, cerca al Paseo de la República.

Los desmanes causados por los transportistas fueron advertidas por las cámaras del Centro de Control de Operaciones de Surco, por lo que personal de las Subgerencias de Fiscalización y Tránsito, con apoyo del Serenazgo, se dirigieron hasta el lugar.

Allí, pese a la violencia mostrada por los mototaxistas, se intervino una unidad de propiedad de la empresa Fechomot, la misma cuyos miembros irrumpieron el mes pasado en el depósito municipal de San Juan de Miraflores para sacar uno de sus vehículos incautados. En aquella oportunidad destruyeron un patrullero de la Policía.

Durante el enfrentamiento, una de las dirigentes de la asociación de mototaxistas agredió al personal municipal y le robó el fotocheck a una fiscalizadora, por ello fue intervenida por agentes de la comisaría de Sagitario.

“Esta empresa Fechomot no tiene arraigo en Surco, no están autorizados y quieren de manera invasiva, bajo el ejercicio de la violencia, trabajar en el distrito. No lo vamos a permitir”, dijo César Coloma, gerente de Seguridad Ciudadana de Surco.