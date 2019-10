San Martín de Porres: detienen a ladrones que robaron celular a adolescente [VIDEO]

Dos ladrones atacaron a un adolescente de 15 años para robarle un celular. El asalto ocurrió en el cruce de las calles Santa Carmela y Santa Mercedes, en Palao, San Martín de Porres.

La víctima contó que estaba caminando y uno de los rateros lo interceptó diciéndole “Oye, tú eres no? tú eres". “Yo solo reaccioné, me agaché y el chico sacó un arma y me apuntó en la cabeza”, contó a Latina.

Tras el asalto, entregó su celular y los delincuentes escaparon. En ese momento, escucharon las sirenas de una patrulla del distrito, por lo que dispararon al aire. Se acercaron a una esquina, donde los esperaba un auto.

“El patrullero los sigue y empezó la persecución. Por la av. Alfredo Mendiola el patrullero a la hora que les intenta decir que se detengan, el delincuente saca medio cuerpo afuera y empieza la balacera”, narró.

El conductor y uno de los rateros escaparon, pero la mujer no. La Policía Nacional (PNP) la capturó. Entre sus pertenencias hallaron el celular que hurtó y un arma de fuego.

Fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres para investigarla.