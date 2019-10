Trabajadora de limpieza fue abusada en edificio de la Corte Superior de Lima

Una trabajadora de limpieza denunció que fue víctima de violación por parte de un supervisor de mantenimiento en la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Según la denuncia, el incidente sucedió en el sétimo piso del edificio Javier Alzamora Valdez, sede de la institución judicial, mientras la trabajadora se encontraba limpiando las escaleras.

Raúl Milla, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, indicó que el agresor “apareció, la tomó por el cuello, la llevó a empujones al baño, le quitó las prendas y la ultrajó”.

Se reveló que el supervisor, quien se desempeñaba en el Área de archivo del décimo quinto Juzgado Contencioso, lleva más de 10 años vinculado a la entidad y procesos judiciales finalizados. “El Ministerio Público tiene 3 procesos archivados por usurpación y lesiones” aseguró Milla.

La respuesta de la Corte Superior

A través de un comunicado, la Corte Superior expresó su rechazo por lo sucedido en sus instalaciones y condenó “todo acto de maltrato, agresión y abuso, sobre todo, contra la mujer e invoca a denuncia estos hechos deplorables ante las autoridades correspondientes”.

Además aseguraron que darán por finalizado el vínculo que mantienen con el trabajador.

El comunicado, sin embargo, no fue tomado de la mejor forma por el Sindicato de Trabajadores. En palabras de su presidente “fue muy protocolar, no expresa la indignación que nosotros sentimos por este hecho que no es aislado. También hay magistrados que han sido acusados por acoso sexual y los procesos se han demorado hasta 3 años”.

“Esto no es un hecho aislado, es parte de toda una forma de pensar y que pone en riesgo a nuestras compañeras mujeres; debería reforzarse la seguridad” declaró Milla a una radio local.

El acusado, separado por la Corte Superior de Justicia de Lima, fue intervenido por la Policía y trasladado a la Comisaría de Cotabambas.

La fiscalía solicitaría 9 meses de prisión preventiva en la audiencia que estaría fijada para este martes 8 de octubre. .