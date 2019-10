Arequipa: lanzan cuento que enseña a los niños sobre el cuidado del planeta [VIDEO]

De manera entretenida podrán aprender a preservar el medio ambiente en su día a día. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste presentó un cuento que enseña a los más pequeños como usar la energía eléctrica de manera racional en sus hogares. Actividad se desarrolló en la Feria Internacional de Libro en Arequipa.

En el cuento escrito por el periodista Jorge Malpartida Tabuchi, los niños Lucas y Lucero viven una serie de aventuras de mano de Sealito. De esta manera, ambos reciben consejos para ahorrar luz, como apagar y desenchufar los electrodomésticos si no se usan, no abrir la puerta de la refrigeradora constantemente, etc.

PUEDES VER: Niña sobrevive tras caer desde el cuarto piso en Arequipa

La presentación del libro se efectuó ante varias personas que oyeron la historia a través de un ‘cuenta cuentos’. De la misma manera, el relato se difundió en diferentes instituciones educativas de Arequipa.

Tras la presentación del libro, el presidente de la Feria Internacional del Libro, Gonzalo Ávila manifestó su felicitación a la propuesta y la consideró una forma de acercarse de manera diferente a la ciudadanía. Asimismo, expresó su deseo de que el relato cuente con una saga que se continúe presentando en las próximas ediciones de la FIL.

DATO

Este martes 08 de octubre, clausura la Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando en el parque Libertad de Expresión, en el distrito de Yanahuara, Arequipa. Por cierre de feria, diversos stands están ofreciendo rebajas y ofertas en sus libros. Asimismo, continuarán celebrándose actividades y conversatorios con la presencia de reconocidos escritores.