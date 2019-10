Arequipa: Fiscalía abre investigación a exdirectivos de PrestaPerú [VIDEO]

Deysi Pari

En busca de justicia y de hallar alguna forma de recuperar los ahorros de toda su vida, los aportantes de la disuelta cooperativa PrestaPerú denunciaron a cerca de 30 exdirectivos el pasado 17 de septiembre.

La denuncia, firmada por 150 ahorristas de Arequipa, fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa por los delitos de estafa, fraude en administración de personas jurídicas, delito financiero de concentración crediticia, ocultamiento, omisión o falsedad de información, insolvencia fraudulenta, criminalidad organizada y falsificación de documentos.

El 24 de septiembre, el tercer despacho de dicha fiscalía, a cargo de Lissbeth Adriazola, la admitió y abrió investigación preliminar por 60 días a los exdirectivos, con el exgerente y fundador de PrestaPerú, René Manrique Cusirramos, a la cabeza.

Carlos Zárate, abogado que asesora a los perjudicados, explicó que, además de Manrique, están denunciados gerentes e integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia en el periodo de 2014 a 2019.

Esta es una denuncia distinta a la que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) interpuso en contra de Manrique Cusirramos y un grupo de ejecutivos por los delitos de fraude en administración de personas jurídicas y asociación ilícita para delinquir.

Protesta en la Fiscalía

Ayer un grupo de socios acudió a la sede de la Fiscalía en Alto Selva Alegre. Con carteles en mano, exigieron justicia y que René Manrique y el resto de directivos vayan a prisión por el desbalance de 295 millones de soles que generaron en PrestaPerú.

Saturnino Sardón Bedregal, presidente de la Asociación de Ahorristas, señaló que, hasta la fecha, ninguno de los que manejaron sus ahorros se ha comunicado con ellos.

Ayer fue el inicio de los actos de la investigación preliminar y se había citado a René Manrique Cusirramos, Francisco Zamata Llerena, expresidente del Consejo de Administración, entre otros. Sin embargo, no asistieron. Tendrían más oportunidades para acudir a citaciones.

Mientras tanto, en las afueras de la Fiscalía, los socios relataron el calvario personal que viven a raíz de la disolución y liquidación de PrestaPerú, a la que confiaron su dinero.

Benedicta Quispe, quien vive en Mollendo (Islay), contó que depositó casi 400 mil soles a plazo fijo y a plazo movible. El dinero era producto de su trabajo como comerciante.

Cuando en junio quiso retirar el dinero, no se lo permitieron, alegando que estaba más seguro en la cooperativa. “Me quedé sin nada de dinero. Solo me han dado los 1 400 soles. Me confié en la señorita Vanesa (cajera), ella me dijo que nada iba a pasar”, dijo entre lágrimas.

PUEDES VER: En Arequipa hay hasta 25 casos judicializados por daño al patrimonio

Un extrabajador de la Universidad Católica de Santa María relató que depositó 147 mil soles, dinero que era de su jubilación y su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en la cooperativa. “Deposité el dinero en noviembre de 2018 y, cuando regresé a sacar el interés, me vi sorprendido con la disolución y liquidación”, manifestó.

Investigación

Carlos Zárate, abogado que asesora a los perjudicados, indicó que aún no se puede precisar cuál es la pena que solicitarán para los denunciados, ya que eso lo determinará la fiscal. El Ministerio Público debe determinar a los autores y coautores de los delitos imputados, además de a cómplices primarios.

Al momento, el despacho fiscal solicita información que la SBS ya tiene recabada desde el 2014. Conforme transcurra la investigación, serán citados los agraviados. Además, se reprogramará la fecha de citación para los directivos de PrestaPerú.

Mientras tanto, los socios ahorristas seguirán buscando la forma de recuperar su dinero.

Problemas de salud aquejan a ahorristas

El presidente de la Asociación de Ahorristas, Saturnino Sardón Bedregal, señaló que, a raíz de la quiebra de PrestaPerú, muchos de los socios presentan problemas de salud, están medicados y tienen problemas familiares. Señaló que los 1400 soles que recibieron el 16 de septiembre, a manera de resarcimiento, no compensan lo que tenían ahorrado.

También expusieron una duda. Les informaron que algunos extrabajadores de PrestaPerú estarían ayudando en el acopio de información que realiza la SBS. Sardón dijo que eso trae suspicacias.