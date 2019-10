Áncash: atrapan a tres ladrones cuando fugaban en una mototaxi en Nuevo Chimbote

Agentes de Seguridad Ciudadana atraparon a los delincuentes Dayron Antoni Salinas Segura de 22 años, Juan José Guevara Villalobos de 24 y Jhony Jair Caballero Quiroz de 20, tras una tenaz persecución en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

Estos facinerosos habían asaltado y robado la cartera a una comerciante cuando llegaba a su vivienda del asentamiento humano Bellavista. Tras cometer su atraco fugaron a bordo de una mototaxi.

PUEDES VER Áncash: cárcel para sujeto asesinó y quemó a su esposa embarazada en Nuevo Chimbote

Los sujetos fueron reducidos y plenamente reconocidos por la agraviada, quien manifestó que le robaron su cartera cuando llegaba a su vivienda.

“Me roban en Bellavista y los seguí en un automóvil, me crucé con los agentes del serenazgo por la zona conocida como Renzo y les avisé para que los capturen, el sujeto de polo plomo es el que me arrebató la cartera”, denunció la agraviada.

La captura se dio en la avenida Agraria a la altura de la Escuela de Sub Oficiales, al promediar las 11 p.m. del domingo. De inmediato, se dio aviso a un patrullero del Escuadrón Sur para trasladar a los presuntos delincuentes a la Comisaría Buenos Aires.

La agraviada logró recuperar sus pertenencias y asentó la denuncia contra Dayron Antoni Salinas Segura, Juan José Guevara Villalobos y Jhony Jair Caballero Quiroz, este último fue identificado como el autor del “robo al paso”.