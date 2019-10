Enamorado de menor hallada muerta en Costa Verde habría recibido mensaje en el que pedía ayuda

Nuevos datos sobre el hallazgo de la menor en acantilado de la Costa Verde. Según la hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP), la escolar de 15 años de edad había llegado hasta la subida de la avenida Sucre, donde habría sido empujada o arrojada por otra persona.

La menor de iniciales J.T.H salió de su vivienda rumbo a su instituto de inglés, ubicado en Los Olivos, alrededor de las 9 de la mañana. Ella debía asistir durante la tarde a su centro educativo ‘Gran Amauta’, en San Martín de Porres, sin embargo, nunca llegó.

Tras la desaparición, los padres pusieron la denuncia. La noche del sábado 5 de octubre, el progenitor recibió una llamada en donde le indicaban que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija.

Según la necropsia, la causa de muerte fue traumatismos múltiples. La Dipincri de Magdalena viene investigando el caso y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles del suceso.

Enamorado recibió el último mensaje de la adolescente

De acuerdo al testimonio de uno de los hermanos de la escolar, al encontrarse al enamorado de la menor, este dijo no haberla visto y que sólo recibió un mensaje de texto donde ella indicaba que estaba perdida en la Costa Verde.

“Él me dijo, 'Pero tu hermana me sale diciendo que estaba perdida, que estaba en la Costa Verde, que no tenía pasaje'. Le reclamé porque no avisó y se quedó callado, eso pasó el mismo viernes”, aseguró para América TV.

PUEDES VER Comas: encuentran a menor que salió de su vivienda tras dejar carta de despedida

Asimismo, comenta que dos días antes de su desaparición, su hermana le confesó a su pareja que estaba embarazada.

“El día miércoles mi hermana le dice a su enamorado que estaba gestando. Para eso, los familiares del chico vienen para conversar”, indicó.