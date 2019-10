¿Patrimonio o lugar de riesgo?

Por Eduardo Ugarte

El que se esté permitiendo el acceso de los turistas a los techos del portal de San Agustín, para que puedan tener una visión distinta de nuestra plaza de Armas y su entorno, como publica ayer este diario (Arequipa: Dueños permiten ingreso a techos de portal San Agustín pese a advertencias), no es mostrar un nuevo espacio de disfrute del paisaje, sino una manera irresponsable de exponer la vida de quien llegue a ellos sin ninguna medida de seguridad ni autorización.

Los techos del portal no están destinados para ser visitados, pues carecen de seguridad al no contar con barandas ni vías construidas para circular, así como tampoco están autorizados los accesos (como escaleras) para llegar a ellos, ya que en ningún momento se ha otorgado permiso a ninguno de los restaurantes u hoteles que ocupan los primeros o segundos pisos.

Este ilegal y peligroso uso se está agravando por la difusión en redes sociales de fotografías y videos que muestran un espectacular panorama (el “mira dónde estoy”), pero que no hacen notar ni mencionan que no hay protección, que han llegado a él por inseguras y no autorizadas escaleras y un accidente es lo más probable; aparte de ofrecer un “nuevo y atractivo” espacio para algún potencial suicida.

Si bien la Gerencia del Centro Histórico de la MPA ya ha hecho una advertencia —desoída por cierto—, ¿de cualquier accidente, caída de un niño o tropezón de un adulto mayor con consecuencias en la salud, a quién tendría que responsabilizarse? Primero, a la MPA por omisión por comisión; segundo, al Mincul por permitir la construcción de accesos sin autorización; luego, a la fiscalía de Prevención del Delito y, finalmente, al dueño o arrendatario (tal vez precario) por exposición al peligro, así como a agencias y guías informales.

Lo dicho no debe ser desatendido por las autoridades ni se debe permitir que siga creciendo esta situación de riesgo. Asimismo, hay que intervenir de inmediato el área de Recaudación y Fiscalización de la MPA para revisar las licencias, así como el área de Gestión de Riesgos. Debemos evitar que nuestro principal conjunto patrimonial —catedral, portales y arbolada plaza— haga noticia mundial por ser un lugar de riesgo no controlado.