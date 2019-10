Arequipa: municipio pagó S/ 25 mil a empresa de regidor

Roberth Orihuela

El Órgano de Control Institucional (OCI) del municipio de José Luis Bustamante y Rivero ha observado irregularidades en el pago de una deuda de S/ 25 961, que la comuna tenía con la empresa del regidor Elmer Rodríguez. En 2014, cuando aún no era autoridad, su empresa brindó el servicio de alquiler de vehículos para el recojo de basura en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

El Informe de Alerta de Control N.° 003-2019 indica que la conciliación entre la comuna y la empresa del regidor se hizo sin que exista un informe legal que lo apruebe y sin que se consultara al alcalde distrital Paúl Rondón.

Otro motivo por el que no debió hacerse el pago al regidor es porque existe un proceso penal contra los funcionarios que dieron la buena pro a la empresa de Rodríguez en 2014. La fiscalía considera que se cometió el delito de negociación incompatible, porque favorecieron indebidamente al entonces empresario.

Luego de conocerse estos hechos el pasado mes de agosto, el concejo municipal conformó una comisión investigadora, que encabeza el regidor Crispín Parillo. El grupo de trabajo recién recibió la semana pasada los documentos del caso. Para Parillo, la demora se habría dado para que se le dé tiempo a Rodríguez y que este pueda preparar una defensa, aunque señala que las irregularidades existen y nada evitará que lo denuncien.

Servicio irregular

La deuda que el municipio bustamantino tenía con la empresa del regidor Rodríguez data de 2014. Ganó una licitación para dar el servicio de recojo de basura en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres entre los meses de enero y julio (por 584 horas máquina). Por el trabajo se le iban a pagar S/ 98 969. Rodríguez cobró parte del importe. Quedaron pendientes S/ 25 961.

En 2015 el exalcalde Ronald Ibáñez reconoció la deuda, pero la misma no se pagó. Recién se hizo efectiva en la actual gestión, cuando Rodríguez era regidor de las filas del ahora burgomaestre Paul Rondón.

Aunque el pago de la deuda a Rodríguez pueda parecer justo, lo cierto es que el servicio que brindó tuvo varios vicios que fueron advertidos por la Procuraduría Pública Anticorrupción y la Fiscalía Penal en su momento. Ambas entidades interpusieron una demanda contra los funcionarios que en ese tiempo aprobaron la buena pro en favor de Rodríguez.

Se denuncia que, dos semanas antes de iniciado el proceso de licitación, la empresa de Rodríguez ya estaba brindando el servicio. Además, al final, no cumplió con las 584 horas máquina, sino solo con 432.

Se defienden

Para el alcalde Rondón, no hay nada de irregular en el pago que se hizo al regidor Rodríguez. “Tendría que preguntarle a la Procuraduría, porque nosotros no influimos. Si le han pagado, es porque está en el marco legal. Si no fuera así, la OCI tendría que hacer la denuncia”, afirmó.

Lo dicho por Rondón difiere de lo que indica OCI en su informe. Se sostiene que era el alcalde quien debió autorizar la conciliación y que debió elaborarse un informe legal sobre el pago.

Asimismo, se indica que, al momento de iniciar la conciliación, el regidor Rodríguez ya había iniciado una demanda ante el Poder Judicial contra la comuna, para que se le pague la deuda. Lo que debieron hacer, indica el informe, es esperar a que la justicia decida si pagaban o no, mas no pagar.

Por su parte, el regidor Rodríguez dijo estar tranquilo. Considera el pago justo. “Yo no he hecho nada malo. No voy a manchar mi nombre", afirmó.