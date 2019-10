SJM: padre de familia es asesinado a balazos por dos sujetos [VIDEO]

Un padre de familia, quien trabajaba como mototaxista, fue asesinado a balazos por dos sujetos la madrugada el viernes 4 de octubre. El hecho ocurrió en la avenida Los Héroes, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores.

Hernán Retamozo Boluarte, de 34 años de edad, habría sido víctima de la delincuencia. Su esposa, Celia Lima, cuenta que el hombre salió con su celular, billetera, además de otras pertenencias; no obstante, cuando fue al hospital, él ya no tenía nada.

La mujer también dijo a América que no logra entender qué hacía el padre de sus dos menores hijos en esa zona. ‘‘A mí me dicen que todas las cámaras no funcionan, pero alguien ha tenido que ver algo, no creo que una persona de la nada dispare como cualquier cosa y lo deje botado. No es justo’’, agregó Lima.

Retamozo Boluarte fue descrito por su esposa como un hombre responsable y hogareño, quien no tenía problema alguno con otras personas. ‘‘Aparte de que era buena persona, no tenía enemigos. Él ha sido bien amiguero (...), nunca ha sido malo con nadie’’, aseguró.

Familiares y amigos de esta víctima de asesinato fueron hasta su vivienda para exigir que su muerte no quede impune. ‘‘Yo quiero que realmente se vea qué le hicieron a él, cuántos fueron, no sé, si estaba solo o acompañado’’, expresó Celia Lima. Ella pide a las autoridades que investiguen el crimen perpetrado contra su esposo.

Hernán Retamozo Boluarte deja a dos niños huérfanos de padre.