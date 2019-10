Breña: madres de pacientes denuncian que médicos bebieron licor en Hospital del Niño [VIDEO]

Madres de pacientes del Hospital del Niño, ubicado en el distrito de Breña, denunciaron que vieron a médicos en presunto estado de ebriedad al interior del nosocomio.

Uno de los profesionales de la salud, Arias Ángeles, incluso habría querido conducir su vehículo luego de haber bebido alcohol. Los tres intervenidos fueron trasladados hasta medicina legal para que se les pueda realizar los exámenes de dosaje etílico.

Según informó Latina, los médicos, quienes habrían estado ebrios, bajaron del área de neurocirugía general. ‘‘Bien borrachos, tambaleándose, escupiendo al piso’’, agregó una de las denunciantes y madre de un paciente.

Dos de los intervenidos señalaron que solo realizaron un brindis por el Día del Médico. Fueron estos mismos quienes colaboraron con la Policía. Por su lado, el tercer profesional de la salud repitió en más de una ocasión que él era un médico.

Los familiares de los menores colocaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Breña, ya que consideraron que esa situación incluso puede poner en peligro a los pacientes.

‘‘No es justo que tomen ahí, no es justo. A eso voy yo, no voy solamente a que puedan hacerle daño a mi hijo, hay hartos niños que están ahí internados’’, expresó la mujer. Mientras que otra denunciante agregó que se trata de un hospital, no de una cantina.

Las madres que realizaron la denuncia han sido citadas para declarar el próximo lunes 7 de octubre en la Comisaría de Breña.