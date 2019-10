La Victoria: personas se quedan dormidas en las calles y sujeto aprovecha para robarles

Un joven, de 20 años de edad, aprovechaba que un grupo de personas en estado de ebriedad se quedaban dormidas en plena vía pública, para rebuscar sus bolsillos y robarle sus pertenencias.

El hombre fue identificado como Giani Quispe Loardo, quien operaba los fines de semana y a plena luz del día. Tras un trabajo de seguimiento del Grupo Terna Este, el sujeto fue capturado.

“No es la primera vez que este sujeto aborda a una persona en estado de ebriedad para ver que robarle. Por fortuna estuvo ahí el grupo Terna que logró grabarlo infraganti y sacarlo de la vía pública para llevarlo a una dependencia policial”, sostuvo el jefe del Escuadrón Verde de Lima, coronel Dino Escudero.

El último hurto cometido por el joven ocurrió en el cruce de la avenida 28 de julio con Nicolás Ayllón, en el distrito de La Victoria.

La víctima, que se encontraba con los efectos del alcohol, denunció haber sufrido el robo de su teléfono móvil, el cual recuperó tras la intervención de la Policía.

Al ser interrogado, el sujeto pidió perdón por su fechoría y hasta se justificó indicando sus necesidades.

“Había un intruso y como no trabajo y necesitaba para comer, le metí la mano. Me arrepiento porque mira como estoy. Sé lo que he hecho”, se escucha en el vídeo.

Por otro lado, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito serán pieza clave para la investigación que estará a cargo de la Fiscalía.