Delincuentes atacan viviendas de dos mujeres en La Libertad

Un grupo de delincuentes hicieron detonar artefactos explosivos en las viviendas de dos mujeres, luego de acusarlas de filtrar información, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

Los ataques se registraron en simultaneo, al promediar las 11 de la noche del último jueves en la puerta de una vivienda ubicada en la calle Marcahuamachuco, del barrio Cumbicus, sector 7 del distrito de Huamachuco, perteneciente a Maximina Ramírez.

El otro inmueble donde detonaron otra bomba se ubicada en el puente Cumbicus de propiedad de Carmen Vera. Tras el estallido los facinerosos huyeron con rumbo desconocido aprovechando la poca iluminación y lo alejado de la zona.

También dejaron un manuscrito con amenazas para la dueña de la casa. “Hola Maximina Ramírez, mira vieja chismosa, siempre me jodes, toda la vida me jodes en el Santiago Zavala y en Cumbicus, paras de chismosa con esa vieja Santa Morales y también esa chismosa de Carmen Vera. Ésto es solo una advertencia no quiero llegar a mayor, la próxima lo mato a tus hijos", se lee en la carta.

El fuerte estruendo despertó a los vecinos, quienes al salir de sus viviendas se dieron con la sorpresa que la puerta de la casa de Maximina Ramírez estaba rota. El estallido también afectó un equipo de gimnasio que había en la sala de la casa.

Personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Sánchez Carrión fueron los primeros en llegar a la zona de la explosión, quienes de inmediato alertaron al personal policial de Huamachuco.

Los agentes del orden recogieron algunas evidencias y restos de los artefactos que detonaron en las dos viviendas.

La agraviada Maximina Ramírez, manifestó que no sospecha de nadie y se encuentra muy consternada por lo que ha sucedido, además pidió garantías personales para sus hijos.