Ya no hay piedras en el camino para construir Vía Expresa en Cusco

La Procuraduría del Gobierno Regional del Cusco (GRC) denunció por delito de organización criminal y extorsión a siete ciudadanos que habrían actuado en complicidad para avalar compras y traspasos ficticios de terrenos por donde atraviesa el proyecto de construcción de la Vía Expresa.

No obstante, Galicia precisó que la Segunda Fiscalía Penal evaluará la imputación para formalizar o no el caso.

Marina Pacheco es la protagonista principal del lío. Esta inició un arbitraje contra el Plan Copesco para exigir el pago de un justiprecio por dos terrenos que reclama como suyos. Pedía S/ 87 434 257.93.

Ambos inmuebles están en el trazo para construir la Vía Expresa. La ciudadana quería cobrar una compensación de S/ 10 334 257.83 por un terreno de 5 210 m2 y S/ 77 100 00 por otro de 39 069 m2. Sin embargo, un Tribunal Arbitral desestimó el pedido de indemnización y pago de justiprecio. El laudo no reconoce como propietaria a Pacheco, pese a que ella asegura haber comprado esas tierras por US$ 300 mil. La compraventa, sostiene, la hizo con el aval del notario Reynaldo Alviz, en presencia de quien pagó el costo de las tierras en efectivo. Según ella, cuando hizo la adquisición no era necesario bancarizar el pago. Admitió también que no exigió que el bien estuviera inscrito en Registros Públicos cuando hizo la adquisición. Consultada respecto a que si hay pruebas que evidencian que realmente pagó los US$ 300 mil y que desvirtúen la denuncia sobre una compra ficticia, dijo que demostró “el origen del dinero”.