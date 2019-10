SJL: conductor se da a la fuga tras atropellar a niño de 10 años [VIDEO]

Un conductor se dio a la fuga luego de haber impactado su vehículo contra un escolar, de 10 años de edad. El hecho ocurrió en la avenida Santa Rosa, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El menor se dirigía a su colegio cuando fue embestido. ‘‘La persona que lo atropelló se dio a la fuga y tuve que correr detrás de él para poder auxiliarlo. Lo levanté y pedí auxilio para que me ayuden con mi sobrino’’, explicó la tía de la víctima de este accidente de tránsito a América.

El niño, quien se encontraba inconsciente, fue llevado de emergencia. Además de tener varias heridas, también tenía el fémur roto.

‘‘Mi sobrino estaba desvanecido, no respiraba nada. Está vivo de milagro’’, señaló la familiar del menor. Ella agregó que otra persona tuvo que ir tras el vehículo para poder tomar una fotografía de la placa. Esta resultó ser ASM-438, que se encuentra a nombre de Solina Antonia Huarsocca Canteño.

La mujer ha ofrecido hacerse cargo de los gastos del menor, pero si es que se retira la denuncia puesta, ya que habría asegurado no querer tener ‘‘ningún tipo de escándalo’’. También dijo que alquiló su automóvil; no obstante, no quiso dar el nombre del supuesto conductor.

‘‘Menciona que ella no ha sido, que ella no tiene responsabilidad alguna, que ha estado manejando otra persona, otra tercera persona, a efectos de poder salvaguardar responsabilidad penal’’, explicó Angelo Estrada, abogado de la familia.

Los parientes del niño desean confirmar la identidad del responsable para luego interponer una demanda por lesiones y también por abandono de persona en peligro.

Las investigaciones de este caso estarán a cargo de lo agentes de la comisaría de Canto Rey, ubicada en San Juan de Lurigancho. Mientras tanto, el menor será operado. Al llegar al centro de salud él logró recobrar la consciencia.