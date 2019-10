Plantón de motociclistas contra norma que los obliga a usar chalecos y cascos con placa

Motociclistas se hallan en contra de la norma que obliga a los conductores y pasajeros de motocicletas a usar cascos de seguridad y chalecos naranjas que lleven impreso el número de placa del vehículo en el que viajan. Para justificar su rechazo, ellos realizan plantón frente a la Defensoría del Pueblo este viernes.

Así, la Asociación de Motociclistas del Perú, presentó una solicitud de intervención al Decreto Supremo 022-2019 y Decreto Legislativo 1216 ante la Defensoría del Pueblo.

PUEDES VER: Asociación de motociclistas no cree que usar cascos y chalecos con placa acabe con la delincuencia

El primero otorga un plazo de 90 días hábiles al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que emita la resolución sobre las especificaciones técnicas para el uso de cascos y chalecos, a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en el Transporte Multimodal (Dgprtm).

Para Danny Kevin Mendoza Lozano, presidente de la Comunidad motera del Perú, la norma va en contra de los derechos fundamentales de los usuarios como al de libertad y al libre tránsito. Además, la consideran vejatoria porque criminaliza a los usuarios de estos vehículos.

Ellos solicitan participar en una mesa de trabajo donde se les permita exponer su problemática y mostrar que no son parte del problema de la inseguridad sino de la solución.

Tras el plantón, ellos lograron reunirse con representantes del área de Seguridad Ciudadana de la Defensoría.

Según la comunidad, Lima alberga al menos a 1 millón de motociclistas y todo el Perú unos 3 millones de usuarios de estos vehículos menores.

PUEDES VER: Motociclistas deberán usar cascos y chalecos con número de placa

José Antonio Rossi Castro, secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú se mostró en contra de la aprobación de la normativa y aseguró que no ayudará a combatir la criminalidad.

“Es falso que ayude a controlar la delincuencia, no la va a controlar, simplemente la va a desviar a que el ladrón use otros medios. Mientras tanto, los ciudadanos honestos vamos a tener que usar implementos que no le corresponden a una persona”, indicó.

El representante de la organización, además, mostró su preocupación por los conductores, quienes – según él – podrían ser culpados injustamente de algunos delitos.

“Si estoy vistiendo mi chaleco y el casco con la placa, me roban la moto y la indumentaria, luego la utilizan para asaltar a alguien, pero al que van a buscar cuando salga mi chaleco y mi casco en el vídeo, es a mí. Se destruye la vida de las personas, lamentablemente nadie está viendo de eso. Esto ya pasó en Colombia”, indicó.