Chimbote: denuncian a dueños de grifos por concertación de precios al subir S/0.50 el gas

Áncash. El presidente de la Asociación Fondo Central de Transportistas de la Provincia del Santa, Líder Saavedra Paredes, denunció que los propietarios de los grifos de Chimbote y Nuevo Chimbote concertaron los precios del GLP al incrementarlos en 0.50 céntimos por litro.

“El litro del GLP se disparó en los grifos sin sustento porque a nivel internacional no han subido los precios del combustible, aquí los empresarios han concertado los precios, todos subieron el litro del combustible de 1.11 soles a 1.59 soles. Exigimos a Indecopi que intervenga cuanto antes, hace cinco años los denunciamos y los multaron con once millones de soles y ahora esperamos que sean enérgicos, porque –repito– todos los centros de venta de combustible tienen desde anoche el mismo incremento en sus precios”, protestó.

PUEDES VER Chimbote: exigen peritos para investigaciones por caso San Bartolo

Saavedra mencionó que los empresarios están aprovechándose de la crisis nacional para elevar el precio del GLP, “porque no hay otro motivo. Ellos piensan que a río revuelto ganancia de pescadores, pero no es así. Indecopi tiene que intervenir de oficio o tomar nuestra denuncia. La crisis política que vive el Perú no puede ser mal aprovechada en esta parte de Áncash, porque en otras ciudades como Trujillo y Lima se mantiene el mismo precio del GLP”.

Cabe indicar que entre Chimbote y Nuevo Chimbote funcionan 30 establecimientos de venta de combustible.