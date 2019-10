Chiclayo: UCI sigue con ventiladores inoperativos

Lambayeque. La Contraloría, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), realizó una acción de control en el Hospital Las Mercedes, donde se identificaron dos situaciones adversas con respecto al estado de los ventiladores mecánicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el informe de orientación de oficio n.º 008-2019, dicha área cuenta con cinco de estos equipos biomédicos, pero dos se encuentran totalmente inoperativos. La documentación recopilada por la OCI muestra que desde abril se comunicó la situación de los equipos a la Dirección del hospital, pero recién en julio se envía un informe técnico con la propuesta económica para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del instrumental biomédico (donde estaban incluidos los cinco ventiladores mecánicos).

PUEDES VER Abren proceso sancionador contra hospital de EsSalud en Tacna

No obstante, entre julio y agosto, la Contraloría solicitó al director del nosocomio la documentación que sustente que dicho mantenimiento se realizó, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, un equipo del OCI se trasladó el pasado 23 de setiembre hasta las instalaciones para verificar in situ el estado de los ventiladores, donde se detectó que nuevamente dos ventiladores estaban inoperativos.

Por ese motivo, la Contraloría señala que “la administración del nosocomio no cumplió con corregir la situación, pese a la demanda e importancia de dichos equipos para los servicios de salud”. Asimismo, el órgano de control observó que dos de estos ventiladores fueron incluidos en el Plan Multianual de Mantenimiento, pese a que uno se encuentra dentro del período de garantía y el otro recién había pasado por mantenimiento. Esta situación genera el riesgo de que se realice una duplicidad de mantenimiento correctivo, donde ni siquiera fueron incluidos los ventiladores inoperativos.