Arequipa: Fiscalía inicia investigación contra exfuncionarios por irrigación Majes Siguas II

Los funcionarios, que participaron en los aplazamientos para la construcción del proyecto de irrigación Majes Siguas II, serán investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Así lo hizo saber Arturo Salas Vildoso, representante de Solidaria Perú, organización que hace algunos meses denunció el hecho y que espera que se procese a la exgobernadora Yamila Osorio y al expresidente regional Juan Manuel Guillen por el delito de colusión agravada.

Según la demanda, las exautoridades debieron tener algún tipo de interés para firmar hasta 12 adendas y otras 6 suspensiones, que al final favorecían al Consorcio Angostura.

Salas Vildoso señaló que funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), así como de la sede central del gobierno regional, que laboraron entre 2010 y 2018, están incluidos en la investigación. “Es para quienes resulten responsables, pero encabezados por Juan Manuel Guillén y Yamila Osorio”, agregó. Un sustento de la demanda, indicó Salas, es que todas las adendas han perjudicado al erario del Estado. Antes se incrementó el presupuesto del proyecto de US$ 424 millones a US$ 550 millones en 2015 y, ahora, se pretende firmar una adenda más (la número 13), que incrementaría el costo de Majes II hasta bordear los US$ 660 millones. “Con eso el presupuesto se incrementa en 50%. La ley dice que, al sobrepasar el 15%, el contrato debió resolverse”, añadió.