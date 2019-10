Sunedu deniega licenciamiento a Universidad Peruana del Oriente

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado la licencia institucional a la Universidad Peruana del Oriente (UPO), la cual se encuentra ubicada en Maynas, Loreto. Esta deberá iniciar el proceso de cese de actividades en un plazo máximo de dos años.

Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la UPO no demostró cumplir con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que se encuentran establecidas en la Ley Universitaria. Esta casa de estudios, la cual es privada, funciona desde el 2006, tiene 708 estudiantes con matrícula vigente, 62 docentes y ofrece cinco programas de pregrado.

Algunas de las principales deficiencias halladas en la universidad fueron instalaciones que no cumplían con los estándares de seguridad exigidos, dos cursos del programa de Ingeniería de Sistemas que no contaban con laboratorios ni equipamiento adecuados, no se pudo demostrar el funcionamiento del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, también se evidenció dificultades para gestionar y culminar los proyectos de investigación, entre otras más.

La denegatoria de la licencia institucional por parte de la Sunedu significa que la universidad ya no puede convocar a nuevos procesos de admisión y/o matrícula de nuevos estudiantes, en cualquier modalidad.

Asimismo, la UPO podrá otorgar grados y títulos por un plazo máximo de 24 meses adicionales que se contarán desde la fecha de su cese definitivo.

En el mes de septiembre cinco universidades no lograron obtener la licencia institucional, entre las que se encuentran la Universidad Global del Cusco, Universidad Privada Juan Pablo II, Universidad Privada de la Selva Peruana, Universidad de Ayacucho Federico Froebel y la Universidad Privada de Ica.