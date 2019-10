Motociclistas usarán chalecos y cascos con número de placa

Ante la creciente inseguridad ciudadana y la precaria fiscalización del tránsito, el Gobierno aprobó que los conductores y pasajeros de motocicletas deban usar cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo menor en el que viajan.

Así, a través del Decreto Supremo 022-2019-IN, publicado en el diario El Peruano, se fijan multas de hasta 336 soles para quienes infrinjan esta medida.

La norma también indica que, en un plazo de 90 días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Políticas y Regulación en el Transporte Multimodal (Dgprtm), emitirá una resolución con las especificaciones técnicas para el uso de cascos y chalecos.

La disposición precisa que las sanciones, así como la retención de la motocicleta, serán impuestas a partir de los 180 días hábiles contados desde el día siguiente de publicada la resolución directoral de la Dgprtm.

La vigencia de la mencionada normativa estará acompañada de un plan de sensibilización para el uso de cascos de seguridad y chalecos distintivos, a cargo del MTC y la Policía Nacional.

Motociclistas en contra

Por su parte, José Luis Huamán Fernández, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), manifestó que durante los 90 días esperan dialogar con funcionarios del gobierno para dar su punto de vista e indicar que la norma no solucionará el problema de la inseguridad ciudadana que se vive en las calles del país.

“Nos están etiquetando, porque los motociclistas no somos un vehículo. El número de placa corresponde al vehículo, por ello tenemos un documento de identidad. No somos posibles delincuentes. Vamos a tomar acciones de inconstitucionalidad, vamos a firmar planillones para lograr que no se aplique la medida aprobada. Hay más de 2 mil motociclistas a nivel nacional”, indicó José Luis Huamán, quien reiteró un diálogo.