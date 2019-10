Asociación de motociclistas no cree que usar cascos y chalecos con placa acabe con la delincuencia

Luego de la medida que obliga a los motociclistas a usar cascos y chalecos con la placa del vehículo, José Antonio Rossi Castro, secretario de la Asociación de Motociclistas del Perú , se mostró en contra de la aprobación de la normativa y aseguró que no ayudará a combatir la criminalidad.

“Es falso que ayude a controlar la delincuencia, no la va a controlar, simplemente la va a desviar a que el ladrón use otros medios. Mientras tanto, los ciudadanos honestos vamos a tener que usar implementos que no le corresponden a una persona”, indicó.

El representante de la organización, además, mostró su preocupación por los conductores, quienes – según él – podrían ser culpados injustamente de algunos delitos.

“Si estoy vistiendo mi chaleco y el casco con la placa, me roban la moto y la indumentaria, luego la utilizan para asaltar a alguien, pero al que van a buscar cuando salga mi chaleco y mi casco en el vídeo, es a mí. Se destruye la vida de las personas, lamentablemente nadie está viendo de eso. Esto ya pasó en Colombia”, indicó.

Asimismo, señaló que el 12% de los delitos se cometen en motocicletas frente a un 26% que se realizan en mototaxis y autos. Por ello, considera que la policía debería tomar acciones y no afectar a los motociclistas.

“Se busca la facilidad y no es una medida que realmente ataque la delincuencia. Hay que tener estrategias de parte de las autoridades, tanto de la Policía Nacional, Ministerio del Interior”, finalizó.

Como se recuerda, los conductores y pasajeros de las motocicletas deberán usar cascos de seguridad y chalecos distintivos que lleven impreso el número de placa del vehículo menor en el que viajan, según norma publicada en el diario oficial El Peruano. En caso de no acatar esta disposición, serán multados con el monto de hasta 336 soles, así como la retención de la moto.