Más de 200 estudiantes de Tacna enseñan a otras escolares a cuidar el agua

Ya lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas. Cada vez más ciudades del planeta padecerán por la escasez del agua. Ante esta dura realidad, un grupo de jóvenes estudiantes de Tacna emprendió un proyecto para concientizar a sus compañeros, maestro y familias, sobre el cuidado del recurso hídrico.

Son más de 200 alumnas del colegio Santísima Niña María que integran las brigadas denominadas “Las Guardianas del Agua”. A través de acciones cotidianas ellas vigilan que, en su centro educativo, el personal y sus compañeros cuiden este recurso vital. Para ello, han hecho alianzas con otras instituciones que se han sumado a su iniciativa.

Organismos como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Autoridad Nacional del Agua, y la Entidad Prestadora de Servicios (EPS) de Tacna han apoyado en las actividades al interior del plantel para enseñar a los escolares sobre habitas que permitan ahorrar agua.

Por su parte, las estudiantes no descansan en su labor de vigilancia y en sus horas de recreo inspeccionan los servicios higiénicos para invocar a sus compañeras no dejar los caños abiertos. La misma labor la cumplen con los trabajadores, por ejemplo, recomendando al jardinero no desperdiciar agua cuando riega las plantas del centro educativo.

SENSIBILIZAR

En el marco del Día Interamericano del Agua, las estudiantes están organizando una marcha con el propósito de concientizar a la población tacneña sobre la urgencia de conservar los recursos naturales. Esta misma labor cumplieron durante la Feria Internacional de Tacna, desarrollada meses atrás.