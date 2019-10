Cusco: 23 pasajeros fallecidos en accidente de bus

Maribel Mamani Mamani

En octubre no hay milagros y menos en las carreteras, donde los accidentes de tránsito no dan tregua.

Esta nueva tragedia ocurrió en la comunidad Limacpunku del distrito de Marcapata de la provincia de Quispicanchi. Ahí un bus de la empresa Palomino se precipitó a un barranco de cien metros de profundidad. La unidad partió de la ciudad de Cusco rumbo al departamento de Madre de Dios (Puerto Maldonado).

El saldo resultó fatal: 18 pasajeros perdieron la vida y 26 quedaron heridos. El siniestro ocurrió aproximadamente a las dos de la madrugada, cuando el conductor de la unidad vehicular de placa de rodaje C8D-957 perdió el control de la máquina y dio varias vueltas de campana hasta el precipicio.

Varios de los sobrevivientes quisieron pedir ayuda por teléfonos celulares, mas no pudieron debido a la baja señal. Cerca de las cuatro de la madrugada, el alcalde del distrito de Camanti, Sebastián Velásquez, y una comitiva que transitaba por la zona auxiliaron a los heridos. Luego, llegaron las camionetas de las municipalidades de Marcapata y Quispicanchi; además, ambulancias de postas de salud, bomberos y efectivos de la Policía acudieron a la emergencia.

En total, unas 30 personas ayudaron a socorrer a los accidentados. Los trabajos de rescate se prolongaron hasta cerca de las diez de la mañana.

El alcalde Velásquez descartó que el accidente de tránsito haya sido provocado por el mal tiempo. “Es falso que puedan decir que es neblina. Las empresas buscan excusas para no dar la atención a los heridos. Eso hay que descartarlo definitivamente. No había lluvia ni neblina, no hay desperfectos en la carretera, yo pienso que es falla humana”, concluyó.

Narró también cómo se dio el rescate de todos los heridos. “Llegamos a la zona y auxiliamos a los heridos en especial, hicimos un trabajo muy sacrificado, todos los pobladores nos ayudaron. Sacamos 27 heridos...”, remarcó.

Los heridos más graves fueron referidos al Hospital Regional de Cusco, el Antonio Lorena y otras dos clínicas de la ciudad, mientras que la relación oficial de las personas que perdieron la vida aún se desconoce. Familiares, tanto en Cusco como en Puerto Maldonado, esperan angustiados por noticias.

Se sabe también que, entre la lista de fallecidos, se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana, quien junto a su pareja se dirigía a Cusco.

De otro lado, debido a la premura por llegar a la zona del accidente, un grupo de efectivos de la PNP sufrió un accidente de tránsito. Solo hubo daños materiales en el patrullero.

Al área de Emergencia del Hospital Regional de Cusco, varios familiares de los pasajeros que iban en este bus llegaron, esperando recibir alguna información de sus familiares; otro grupo se apostó en las oficinas de la ET Palomino, pero hasta el momento la empresa no se ha pronunciado.v

Bus fue suspendido por Sutrán

En total, 32 efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar para atender la emergencia. Un patrullero se despistó y chocó por la premura de prestar auxilio.

Personal de las municipalidades cercanas también apoyó en las labores de rescate, se pusieron camionetas a disposición para el traslado de los heridos.

Según la Sutrán, el personal que llegó hasta el distrito de Marcapata registró 23 fallecidos y 30 heridos. Además, dijo que suspendió por 30 días la circulación del vehículo.