Catarina de Albuquerque: “Los grandes consumidores de agua deben pagar más para mejorar el servicio”

Catarina de Albuquerque, exrelatora de la ONU, asegura que muchas medidas para ampliar y mejorar el acceso al agua potable “son impopulares”. En su reciente visita al Perú, habló sobre algunas alternativas, entre ellas el incremento de tarifas según nivel y tipo de consumo.

Usted dice que el derecho al agua no da derecho al desperdicio.

No sé si es por la condición humana, pero lo que veo es que si algo es barato se le da menos valor. Es triste porque parece que solo cuando no tienes agua en el grifo te das cuenta de que es un bien precioso.

¿Cómo hacemos para que la gente valore el agua?

Hay diferentes formas. Ciudades como Sao Paulo, India, Ciudad del Cabo se aproximaron a la hora cero cuando no tendrían agua en reservorios. En ese momento la gente se da cuenta de que no es un bien infinito. La reflexión “tengo que ahorrar” siempre se genera cuando falta el recurso o cuando tienes que pagar tarifas que cuestan.

¿Hay que subir las tarifas de consumo?

No quiero que me malinterpreten. El agua es un derecho humano. No podemos excluir a las personas que no pueden pagarla. Lo que digo es que los grandes consumidores de agua tienen que pagar más. Tenemos que recaudar más para invertir en el sistema, mejorarlo y garantizar el acceso para todos.

¿Grandes consumidores?

Pueden ser personas que tienen grandes piscinas y jardines y que utilizan mucha agua; la industria, hotelería, agricultura. En Las Vegas se aumentó la tarifa de tal forma que para los hoteles ya se justifica invertir en reutilzar el agua o en reductores de consumo.

¿Hubo oposición de la gente que debería pagar más, que suele ser gente con poder?

Los gobiernos deben tener voluntad política. Un tema importante como el agua debería ser una prioridad política en los países. Si queremos tener sostenibilidad, hay que tener el coraje para abordar temas políticamente complejos. En mi país (Portugal), las tarifas se han duplicado progresivamente. No son medidas populares, claro, pero hay ejemplos de éxito.

¿Qué retos tiene el Perú?

Hay retos macro: la estabilidad política, el cierre de brechas, la cobertura en la selva. En términos de datos sabemos cuánto invierte el sector, pero no si los gobiernos locales están utilizando el dinero para agua y saneamiento. Hay datos de cobertura, pero no de calidad. Tienen que invertir en obtener un diagnóstico más preciso.

Aun sin diagnóstico, Perú tiene compromisos en los objetivos de desarrollo sostenible…

Lo que dice la ONU sobre Perú es que con el ritmo de progreso actual no alcanzará las metas. Tienen que acelerar.

¿Más inversión?

Mejor inversión también. La infraestructura no es todo. Si no la conectas con buenas políticas públicas, regulación y tarifas adecuadas, el sistema colapsa. Se puede hacer más con las tarifas. La clase media que consume poca agua está subsidiando a los sectores que consumen más y tienen más. Eso es injusto.

Cada vez que se habla de elevar tarifas, hay oposición.

Tenemos un problema muy serio. El agua, como dicen, puede venir de Dios, pero tratarla cuesta plata. Se tiene que pagar de algún modo. A mí me parece más justo recaudar más de la gente que consume más.

Es un tema multisectorial

Decir que el agua es un derecho humano tiene implicaciones. Una de ellas es que, como Estado, tienes la obligación jurídica de garantizar ese derecho para todos, invertir todos los recursos disponibles dentro de las posibilidades y dar prioridad a los usos personales. El derecho al agua es para higiene personal, higiene doméstica, para cocinar y saneamiento. Punto final. No existe derecho humano a tener piscina.

¿Existe la voluntad de aplicar esas medidas en el Perú?

La impresión con que me quedo es que la inestabilidad política del país no favorece la planificación. Todo está en el corto plazo, en las urgencias. ¿Cómo puedes tener una visión estratégica si no sabes si vas a estar en el cargo mañana o dentro de dos meses?