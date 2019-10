En pantalla

[Un fragmento para Alberto Pimenta] A esta hora en Twitter todos se odian o dan lecciones. Algunos (demasiados) muestran fotos de perros. Otros lanzan incomprensibles dardos envenenados. O dan noticias frescas escamoteadas de otro lugar. A veces aparece la opinión de un amigo. Le doy un retuit y la relanzo convertida en mía. Por momentos me da la impresión de estar plagiando. Temprano aparecen feroces insultos anónimos en el lenguaje sin límites de los servicios secretos. Los insultados responden con nuevos insultos. Canjes de ironías por sarcasmos, sarcasmos por ironías. Algunos creen estar diciendo lo que nadie se atreve a decir. Muchos ignorantes reprochan a otros su ignorancia. Todo avanza acelerado como un dedo bañado en aceite por sobre dóciles lomos de libros en una biblioteca. Luego está la incesante corte de los milagros donde se pide apoyo para frenar el cruel caos: ancianos dementes extraviados, causas nobles ignoradas, animales cuya desaparición ha destruido un hogar, bondades amenazadas por el capitalismo, convocatorias urgentes a las que nunca responderá nadie. Mientras tanto algo intangible sigue en expansión. Mis pocos seguidores aumentan pero no los conozco. No sé qué esperan de mí, ni quiero dárselos. Llegan miles de mensajes pero yo no envío nada, temeroso de la llegada de furiosas respuestas con encabezados como miserable huevón, te conocemos. No te hagas el sabiondo, pobre ignorantón de mierda. A algunos les pueden parecer graciosas esas frases destiladas de las heces de los memes. Mi tedio crece, pero no me atrevo a imaginar un final. En minutos, en realidad en segundos, o incluso menos, la pantalla-anfiteatro volverá a vomitar sobre mí cáscaras de contenidos que son trampas de clics, textos, fotos, videos, audios, dibujos, sonidos, que desaparecen constantemente reemplazados por más textos, fotos, videos y audios. Es la promesa de un mundo de discursos interminables, compuesto de la velocidad digital de las eternidades sucesivas que suelen elegir banalizarse. Como dice César Vallejo: Existencia que todaviíza perenne imperfección. Recibir algunos mensajes de personas importantes no me ha servido de nada, y ya he dejado de seguirlos. Al final he terminado prefiriendo sin rubor el miserable intercambio de frases bastante inmundas que tiemblan eléctricas y desvergonzadas por un instante.