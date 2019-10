El 88% de niños y adolescentes con discapacidad no accede a la educación

Nandel ama estudiar, pero las clases en el colegio nunca han sido como ella espera. “Solo quiero que me permitan usar mi celular para investigar lo que no entiendo y llevar puestos mis audífonos”, cuenta la menor de 15 años. Y este pedido no es un capricho, sino una necesidad, pues la niña, que vive con el trastorno del espectro autista, es parte de esa cifra tan baja (12 %) de niños y adolescentes con discapacidad que acceden a una educación en el Perú.

Bárbara Herrán, su madre, mira a la pequeña con orgullo y recuerda la lucha que aún afronta para que Nandel no deje de estudiar. “Le negaron la vacante en un colegio porque me dijeron que ya tenían otra niña autista”, recuerda.

PUEDES VER Áncash: observan pago de planillas adicionales en Dirección Regional de Educación

Según el Censo Escolar 2018 del Ministerio de Educación (Minedu), existen 756 499 personas con discapacidad que se encuentra dentro de la edad escolar; sin embargo, 665.543 (88 %) no estudian. “Uno va al colegio a tener un proyecto de vida, pero el Estado peruano sigue manteniendo dos sistemas educativos”, advierte Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Y es que, según explica, desde 2008 el Estado suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tiene la obligación de garantizar la educación inclusiva en un sistema regular para todas las personas con discapacidad. Esto no se cumple.

Luego de inspeccionar a 775 instituciones educativas a nivel nacional, la Defensoría halló que uno de los principales problemas para este poco acceso a la educación es que los colegios no reservan una vacante para los estudiantes con discapacidad, pese a que es una obligación por la Ley N° 29973.

PUEDES VER Trastorno Específico del Lenguaje: el ladrón de las palabras en los menores

Así, el 96.15 % de estos centros indicó que no reciben materiales específicos para la enseñanza a estudiantes con discapacidad. Además, el 73.69 % considera otra serie de barreras por las que deniegan la matrícula. Una de ellas es que los niños no presentan certificado de discapacidad. “Durante todos estos años, el Ministerio de Salud solo ha avanzando con las certificación de 7 % de la población con discapacidad. El Minedu puso en la norma que los padres deben llevar un certificado, pero si yo pongo ese tipo de condiciones se vuelve una complicación”, explica Pineda.

La segunda “excusa” es que no hay docentes capacitados y que no se cuenta con la asesoría del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (Saanee). “Antes, a los profesionales del Saanee le daban 10 alumnos por cada visita, pero ahora son 20. Entonces ellos mismos aseguran que sus visitas tienen que ser como las de médico”, indica Gilmer Meza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación (Sutep), quien agregó que “los profesores no tienen capacitaciones”.

PUEDES VER Tiene 38 años y vive en calle, pero está decidido a terminar la primaria

Siempre a la espera

“Mi hijo siempre ha tenido que esperar y eso no es justo”, dice Margarita Cabrera, angustiada porque va a llegar tarde a las clases de su hijo Dann, un joven sordo de 17 años, quien todas las tardes acude a una academia para lograr su sueño de ser profesor de educación primaria.

En aquel centro educativo, Margarita es la intérprete de señas de su hijo, pues es la única manera que encontró para que Dann acceda a la educación.

“Acá no se trata de que si voy a querer o no, se trata de un deber legal y ético. El hecho de que un niño con discapacidad no estudie significa que se convertirán en altamente dependientes”, dice Malena Pineda.

Presupuesto para educación inclusiva

● Según el Minedu, existe el Programa Presupuestal 0106 que destina dinero para la dotación de materiales y acondicionamiento de espacios a fin de incluir a niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

● En base a su investigación, la Defensoría advierte que el 86.44 % de colegios analizados no cuenta con un intérprete de señas.