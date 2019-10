Huancavelica: 11 miembros de una familia heridos por despiste de minivan en Churcampa

La excesiva velocidad habría sido nuevamente la causante de un accidente de tránsito ocurrido este domingo en un sector de la carretera Churcampa –Paccay, en la región de Huancavelica, dejando a 11 personas heridas.

Eran aproximadamente las 2:30 de la tarde cuando la minivan de placa F1U-093, que trasladaba a los miembros de una familia entera, se despistó y cayó al fondo de un abismo tras dar varias vueltas de campana.

Fueron los mismos pobladores de la localidad de Churcampa –Paccay quienes ayudaron inicialmente con el rescate de los heridos. A las labores se sumaron varios transportistas y conductores particulares que pasaban por el lugar y se detuvieron ante la tragedia.

Ellos se encargaron de bajar por el abismo de 200 metros de profundidad hasta encontrar el vehículo caído, sacar a los heridos y subirlos hasta sus vehículos para luego trasladarlos hacia el nosocomio, donde los médicos certificaron múltiples heridas y fracturas graves a tres menores de edad.

Los pacientes fueron identificados como Gregorio Araujo Astopillo (68), Reyna Tello Dias (29), Rebeca Ricra Quispe (34), N. C. Ll. (15), F. A. C (03), K. C. Ll. (03), Juan de Dios de la Cruz Quispe (59) y N. De la C. Ll. (05).

Se supo que los pacientes que siguen siendo tratados quirúrgicamente son E. P. de la C. (02), A. C. M (06) y el chófer del minivan Wilson Quispe Palomino (25).